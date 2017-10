Doce aeropuertos españoles afectados por la quiebra de la línea de bajo coste Monarch Airlines

Un total de 69 vuelos han sido afectados en España este lunes

Doce aeropuertos españoles serán afectados por la quiebra de la compañía aérea británica de bajo coste Monarch que ha anunciado que suspende todas sus operaciones a partir de este lunes en el que se han anulado un total de 69 vuelos desde la red de Aena, según informaron fuente del gestor aeroportuario.

En concreto la quiebra de la aerolínea británica afecta a tres aeropuertos en las Islas Baleares (Ibiza, Menorca y Palma), cuatro en las Islas Canarias (Fuerteventura, Gran Canarias, Lanzarote y Tenerife) y además de los de Alicante, Almería, Barcelona, Madrid y Málaga.

Con el anuncio de la suspensión de operaciones este lunes se han anulado un total de 69 llegadas y salidas previstas desde nueve aeropuertos españoles (Alicante, Málaga Costa del Sol, Menorca, Barcelona- El Prat, Palma, Ibiza, Tenerife Sur, Gran Canaria y Lanzarote).

La compañía es muy popular entre los turistas ingleses que vuelan a pasar sus vacaciones a España, a destinos principalmente de 'sol y playa' como Baleares o Canarias. En lo que va de año la compañía ha movilizado a 2,47 millones de pasajeros en los aeropuertos españoles.

Monarch transportó el pasado año a 3,37 millones de pasajeros en los aeropuertos españoles, según cifras de Aena. En meses como julio, agosto y septiembre superan los 400.000 pasajeros en el conjunto de la red.

Plan de repatriaciones a Reino Unido

La Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido (CAA) ha anunciado este lunes que la compañía aérea Monarch Airlines ha entrado en bancarrota y ha dejado de operar con efecto inmediato.

Reino Unido está organizado planes para repatriar a los 110.000 pasajeros que debían volver con la aerolínea en las próximas semanas. Otras 300.000 reservas también han sido canceladas.

La CAA asegura que el plan de repatriaciones lanzado por Reino Unido "no tendrán ningún coste extra" para los viajeros. Priorizarán a los niños o las personas "vulnerables" y se ocuparán de que las familias puedan viajar juntas en los mismos vuelos. Para los que todavía no están en el extranjero, no habrá vuelo alternativo.

