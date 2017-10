Comienza el horario de invierno para el comercio catalán

Me parece bien este horario, eso si, a las 21 H. deben estar cerrados TODOS LOS COMERCIOS, quiero decir:



Gasolineras, Bares, Restaurantes, Cines, Televisiones, Radios, Seervicios de Hoteles, Radios, Etc.



O que pasa, solo tienen derecho a la conciliacion familiar los que trabajan en comercios? los demas servicios no tiene derecho a esa conciliacion.



Me parece todo una GILIPOLLEZ,



Tú tienes derecho pero los demas NO.