Roures monta un centro de prensa para el 1-O y abre la sede de Mediapro a los políticos

Los síntomas psicóticos pueden abarcar:







Pensamiento y discurso desorganizados



Creencias falsas que no están basadas en la realidad (delirios), especialmente miedos o sospechas infundadas



Ver, escuchar o sentir cosas que no existen (alucinaciones)



Pensamientos que "saltan" entre temas que no tienen relación (pensamiento desordenado)