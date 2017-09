El cava rechaza la independencia y teme la salida de la UE

El mercado español se recupera a la espera de que no haya boicots

El referéndum ilegal del próximo domingo que ha convocado la Generalitat de Cataluña y la amenaza de una declaración unilateral de independencia han hecho saltar todas las alarmas en el sector del cava. El 35% de todo lo que venden las bodegas catalanas se comercializa en España y un 46% va destinado a la Unión Europea. | Las empresas ignoran a la Generalitat y se niegan a etiquetar en catalán

"Salir de Europa es una locura, no podríamos resistir ni tan sólo medio año con aranceles. Es una situación muy preocupante y lo que esperamos es que después de 1 de octubre se abra la vía del diálogo", asegura el presidente de la denominación de origen cava, Pedro Bonet, que es además el máximo responsable de las áreas de Comunicación, Marketing y Comercial del grupo Freixenet.

La denominación de origen no oculta además el riesgo de que haya boicots, como el que se produjo en 2005 cuando el entonces líder de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, animó a los catalanes a posicionarse en contra de la candidatura de Madrid para celebrar los Juegos Olímpicos. El sector no ha ocultado nunca que fue algo que hizo "mucho daño" y confía por ello en que no se repita, especialmente porque, según dice Bonet, "el mercado interior se está recuperando en el primer semestre y las ventas han vuelto a crecer otra vez".

Sin planes de contingencia

Ayer mismo, el presidente de la Cámara de Comercio de España y Freixenet, José Luis Bonet, hermano de Pedro, aseguró que las empresas afincadas en Cataluña "no conciben la independencia, no se la creen", por lo que "no hay necesidad de sacar a la luz ningún plan de contingencia". No obstante, insistió también en que "lo que sí es verdad es que hay que hacer un diálogo y un debate (entre las instituciones catalanas y el Gobierno español) que lleve a un entendimiento y a un consenso que es lo que ha habido prácticamente siempre".

