Garmin® y Disney aportan motivación e imaginación para los más jóvenes con el lanzamiento del monitor de actividad vívofit®jr. 2 para niños con personajes de Disney, Star Wars y Marvel

27/09/2017 - 13:15

Garmin International Inc., unidad de negocio de Garmin Ltd. (NASDAQ: GRMN), ha anunciado el monitor de actividad1 vívofit jr. 2 para niños con pulseras de temática de Disney, Star Wars y Marvel y aventuras en aplicaciones móviles. Con diseños de  los personajes favoritos de los más pequeños, como Minnie Mouse, BB-8TM y los Vengadores de Marvel, cada temática de la pulsera ofrece las correspondientes aventuras en aplicaciones móviles donde los niños pueden completar misiones para avanzar en el viaje y descubrir nuevos iconos de personajes, con la ayuda de sus padres, al realizar 60 minutos de actividad cada día. Esta emocionante colaboración aprovecha los personajes favoritos de los niños, animándoles a estar activos y a inculcarles hábitos para mantenerse sanos y en forma durante toda su vida.

“El monitor vívofit jr. 2 se basa en hacer que el ejercicio sea divertido para los niños, infundiéndoles a corta edad la diversión de llevar un estilo de vida activo", afirma Cliff Pemble, presidente y CEO de Garmin. “Estamos encantados de asociarnos de esta forma exclusiva con Disney, aprovechando la genialidad de sus expertos y creativos narradores de historias. Mediante la colaboración con las marcas de Disney, Star Wars y Marvel y trasladando sus personajes e historias a nuestros productos y aplicación móvil, podemos ofrecer a los niños y a sus padres un enfoque lúdico del ejercicio sin precedentes”.

“Disney está comprometido en crear generaciones más sanas y hemos colaborado con Garmin para que llevar una vida sana sea divertido con un producto ponible con los personajes e historias que sabemos que adoran nuestros niños", afirma Josh Silverman, vicepresidente ejecutivo de licencias mundiales de Disney Consumer Products and Interactive Media. “Mediante la combinación de la experiencia de Garmin en tecnologías ponibles con la narración de Disney, hemos vuelto a entrar en una categoría con el potencial de influir en la forma en la que nuestros niños están activos".

Con un diseño cómodo que permite llevarlo siempre puesto, este monitor de actividad sumergible2 cuenta con una pantalla a color personalizable y una pila con una duración superior a 1 año3. Se presenta con una de las dos opciones de pulsera resistente a los niños: una pulsera elástica para muñecas más pequeñas o una pulsera ajustable para niños más mayores. La pantalla a color muestra la hora, la fecha e incluso recuerda a los niños que se mantengan activos con una barra de movimiento. Además de registrar los pasos y el sueño, el dispositivo mide los minutos de actividad, animando a los niños a cumplir con los 60 minutos de actividad diaria. Una vez que se alcanza ese objetivo de 60 minutos, los niños pueden avanzar en nuevas aventuras, motivándoles a dar lo mejor de sí mismos. Cuando se completan estos objetivos, los niños también pueden descubrir nuevos iconos de pasos de sus personajes, como Minnie Mouse, BB-8 e Iron Man, que se pueden personalizar en la pantalla de su pulsera. El reto de pasos Toe-to-ToeTM anima a una rivalidad amistosa, permitiendo que los niños inicien competiciones cronometradas con sus amigos cercanos que también lleven un dispositivo vívofit jr. 2.

La experiencia vívofit jr. 2 se hace realidad con la aplicación complementaria gratuita4, gestionada por los padres, y cada diseño de pulsera viene con la correspondiente aventura de aplicación Disney, Star Wars o Marvel .A través de esta app, los padres pueden revisare las actividades diarias de sus hijos e incluso asignar tareas que se muestren como iconos en su dispositivo, perfecto para niños que necesitan recordatorios. Para aquellos chavales que tienden a aplazar sus tareas, se pueden programar alertas que les animen a acabar sus deberes o a lavarse los dientes. Los niños pueden utilizar el temporizador de tareas del dispositivo para saber cuánto tiempo les queda para cada tarea. La aplicación permite la creación de diversos perfiles, así que los padres y hermanos con dispositivos compatibles también pueden tener sus pasos en el marcador, fomentando la competencia sana para toda la familia.

Se pueden adquirir pulseras accesorias por separado, lo que dará la oportunidad a los niños de explorar las tres aventuras cambiando su correa con una nueva y descubriendo una nueva aventura*.

Las tres experiencias de aplicaciones son:

La sorpresa de cumpleaños de Mickey: una aventura de Disney

En esta aventura, los niños se unen a Minnie Mouse y a sus amigos para organizar una fiesta de cumpleaños para Mickey Mouse. ¡Decora la fiesta con la patita Daisy, bate el pastel de cumpleaños con Goofy y prepara todo sin que lo descubra Mickey Mouse!

Aventura de BB-8: una historia de Star Wars

En esta aventura, los niños acompañan a BB-8 y al piloto Zepha en las aventuras de su aplicación en el planeta Jakku. ¡Busca piezas en naves abandonada, conoce a Maz Kanata y ayuda a salvar del peligro a BB-8!

La venganza de Ultron: una misión de los Vengadores de Marvel

En esta aventura, los niños acompañarán a Capitán América y a los Vengadores en sus aventuras en la ciudad de Nueva York e intentarán de derrotar a Ultron. Conoce al invencible Iron Man en el laboratorio de Tony Stark, ayuda a Thor a capturar al malvado Loki, e incluso acompaña a Black Widow en las misiones S.H.I.E.L.D. de alto secreto.

El monitor vívofit jr. 2 está disponible para su compra en tiendas minoristas a un precio recomendado de $99,99 USD y de $29,99 por cada pulsera adicional. Los temas varían según los tamaños e incluyen Minnie Mouse (Disney), BB-8, The Resistance, First OrderTM (Star Wars) y Vengadores (Marvel).

El segmento deportivo en constante expansión de Garmin desarrolla tecnologías para mejorar y fomentar estilos de vida saludables y activos. Ya sea para ciclistas, corredores, nadadores, multideportistas o simplemente personas que desean estar activas durante el día, existe un producto Garmin que les puede ayudar a alcanzar sus objetivos de salud y estado físico.

Durante décadas, Garmin ha sido pionero en nuevos dispositivos y aplicaciones diseñados para personas que tienen un estilo de vida activo. Garmin cuenta con cinco principales unidades de negocio, que incluyen automoción, aviación, fitness, marino diversión exterior. Para más información, visite la sala de prensa virtual de Garmin en garmin.com/newsroom, contacte con el departamento de Relaciones con los Medios en el teléfono 913-397-8200, o síganos en facebook.com/garmin, twitter.com/garmin, o youtube.com/garmin.

* Las correas accesorias y las aventuras de aplicaciones móviles son compatibles con la primera generación de dispositivos vívofit jr.

Acerca de Garmin

Garmin International Inc. es una filial de Garmin Ltd. (Nasdaq: GRMN). Garmin Ltd. está constituida en Suiza y sus principales filiales están ubicadas en Estados Unidos, Taiwán y Reino Unido. Garmin y vívofit son marcas comerciales registradas y Toe-to-Toe es una marca comercial de Garmin Ltd. o sus filiales.

Acerca de Disney Consumer Products and Interactive Media

Disney Consumer Products and Interactive Media (DCPI) es el segmento de negocio de The Walt Disney Company (NYSE:DIS) que da vida a historias y personajes en nuestra empresa a través de productos innovadores y experiencias digitales en más de 100 categorías, desde juguetes y camisetas, a aplicaciones, libros y juegos de consolas. DCPI está conformada por cuatro líneas de negocio: Global Licensing, Disney Retail, Publishing and Digital Media, and Games, Apps y Connected Experiences. Este segmento es la cuna de equipos de gran categoría a mundial en cuanto a desarrolladores de aplicaciones y videojuegos, expertos en licencias y distribuidores, un negocio líder en distribución (Disney Store), artistas y narradores, y especialistas en tecnología que inspiran la imaginación y traen la magia de Disney a la vida cotidiana de las familias y fans a nivel mundial.

