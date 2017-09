770 420

EEUU impone un arancel del 220% a la canadiense Bombardier tras el conflicto con Boeing

Boeing denunció a Bombardier por un posible caso de 'dumping' comercial

El conflicto entre los fabricantes Boeing y Bombardier se ha saldado este martes con la propuesta del Departamento de Comercio de un arancel de 220% a las aeronaves de la compañía canadiense.

Una medida con la que la Administración Trump quiere afianzar su apoyo al primer fabricante, que denunció subsidios gubernamentales a las exportaciones de Bombardier en sus modelos C Series.

En un comunicado, el departamento estadounidense anuncia un arancel del 219,63% a todas las importaciones de aeronaves de 100 a 150 asientos provenientes de Canadá.

Este porcentaje equivale al subsidio que recibirían estos productos por parte del Gobierno canadiense. "Estados Unidos valora la relación con Canadá, pero incluso nuestros máximos aliados deben seguir las normas", apuntó.

Bombardier por su parte calificó esta decisión preliminar de "absurda". Según defiende, las leyes comerciales estadounidenses no están destinadas a esta clase de sanciones.

"Boeing intenta hacer un uso sesgado del proceso para suprimir la competición y evitar que las aerolíneas norteamericanas se beneficien del C Series", señaló.

Ambas partes hacen referencia al anuncio por parte de Delta Airlines en abril de 2016 de una compra valorada en 5.000 millones de esta familia de aviones, que es promocionada por el propio fabricante como "disruptor del mercado" por sus características y su precio.

En su comunicado, Bombardier apeló a la Comisión Internacional de Comercio, el órgano encargado de evaluar los posibles daños a Boeing y hacer efectiva la norma. "No hay daño alguno porque Boeing no compite en Delta y abandonó el mercado de C Series hace años", justifica.

Esta decisión tiene una repercusión indirecta en Irlanda del Norte, donde 4.500 empleos peligran en la factoría de estos modelos C Series de Bombardier en Belfast.

