Acciona y FCC optan a construir la línea 3 del Metro Panamá

Las autoridades panameñas informaron que hay siete empresas o consorcios precalificados para participar en la licitación pública del proyecto de construcción de la línea 3 del Metro de Panamá, entre los que figuran las españolas Acciona y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

Las siete precalificadas son los consorcios ACPC Línea 3 Acciona Construcción S.A.- Power Construction Corporation of China Limited (China Power); y Oriental Metro Línea 3 - China Harbour Engineering Company Ltd. y Beijing Urban Construction Group Co (Chec).

También el Consorcio Línea 3 FCC (España)-CICSA-SKEGFCC Construcción S.A.; CARSO Infraestructura y construcción; SK Engineering & Construction, y Consorcio Línea 3 Monorail Panamá Obrascon Huarte Lain, S.A. (OHL), Andrade Gutierrez Engenharia, S.A. y Mota-Engil, Engenharia e Construcao, S.A. (sucursal Panamá - Mota-Engil).

Además de las empresas Railway Group Limited (China) y Astaldi S.p.A (Italia), el consorcio HP Joint Venture, conformado por las coreanas Hyundai Engineering & Construction Co.Ltd y POSCO.

Las compañías precalificadas ganaron el derecho a participar en el proceso de licitación para el "Proyecto de ingeniería de diseño, construcción de las obras civiles, instalaciones auxiliares de línea y estaciones, suministro e instalaciones del sistema ferroviario que incluye el material rodante (monorriel) y puesta en marcha del sistema para la Línea 3", dijo la Secretaría.

"Cumplido este último paso en la precalificación, Metro de Panamá iniciará el proceso de no objeción al pliego de cargos para la licitación por parte de la Agencia JICA, que se estará gestionando los próximos días, para posteriormente iniciar la licitación internacional para construir la Línea 3", añadió.

Las empresas precalificadas podrán participar presentando sus propuestas por mejor valor con evaluación separada, cumpliendo con las normas de contratación publica de Panamá.

La Línea 3 del Metro que conecta el oeste con la ciudad contará con 26 kilómetros de longitud elevada y 14 estaciones, utilizará el sistema monorriel, con trenes de 6 vagones cada uno, con una capacidad inicial para transportar a 20.000 personas en hora pico por sentido, de acuerdo con la información oficial.

El Gobierno de Panamá firmó en abril de 2016 un acuerdo de financiación con el Gobierno de Japón por 2.600 millones de dólares para la construcción de esta línea del metro, que contará además con tecnología japonesa. Panamá es el único país de Centroamérica que tiene metro. La Línea 1 del suburbano, que mide 16 kilómetros, fue inaugurada en abril de 2014 y requirió una inversión de 2.200 millones de dólares.

Fue construida por la brasileña Odebrecht y la española FCC, el mismo consorcio que está encargado de la construcción de la Línea 2, cuyas obras comenzaron en octubre de 2015 con una inversión proyectada en 1.800 millones de dólares.

PUBLICIDAD