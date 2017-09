El Gobierno rechaza por ahora incentivar la compra de coches

¿Incentivar?......



Pero si con el antiguo " Plan prever" había que incorporar el descuento aplicado en el IRPF, y para lo que servia al final, era para que se le incrementase la escala del impuesto al declarante!!!!



Y si unía ese coste de que tenia que aplicar una escala mayor, a todas sus rentas, mas la parte de la ayuda recibida, al final ponía dinero.



¡¡Por favor no me ayuden...que me sale muy caro!!