Carmena amenaza con retrasar otros 10 años la mayor bolsa para viviendas asequibles en Madrid

Es totalmente falso el titular.



La VIVIENDA ASEQUIBLE, o alquiler social como los de Criteria en Valencia, 220 euros al mes por 1 habitación y 280 euros al mes por dos habitaciones. en un edificio seminuevo, todo dedicado a la vivienda asequible



Las VPO de 180.000 euros por un dormitorio NO ES vivienda asequible. Son pisos que van a estar muertos de risa durante años porque ningun JOVEN tiene ninguna posibilidad de pedir una hipoteca.



No engañemos a la gente con los titulares, ya se que teneis varios personaes (Iglesias,Carmena y Colau entre otros) a los que teneis en el punto de mira.



Y de los pisos de alquiler que fueron vendidos y se llevo la comision en hio de la alcaldesa ¿sabemos algo?



Mucho me temo que los promotores han pedido un publireportae sobre el asunto en este diario para hacer presión