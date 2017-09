El grupo hotelero de El Corte Inglés y Matutes planea entrar en Portugal

FST Hotels gestiona establecimientos en España con Ayre y Only You

FST Hotels, la empresa hotelera que comparten al 50% cada uno El Corte Inglés y Palladium, el grupo empresarial de la familia Matures, prepara su salto al mercado internacional. La compañía, que tiene ya una filial constituida en Portugal -Ayre FST Sociedade de Exploraçao Turística- mantiene desde 2006 un terreno en Oporto. El objetivo de aquella adquisición era la entrada en el país vecino, pero el proyecto quedó paralizado a raíz de la crisis económica.

Ahora, se vuelve a retomar y, según se explica en las últimas cuentas anuales publicadas en el Registro Mercantil, la idea es "construir un establecimiento hotelero una vez se consolide la recuperación económica y financiera de Portugal". Portugal es un mercado que El Corte Inglés conoce a la perfectamente, teniendo en cuenta que tiene dos grandes centros comerciales en Lisboa y Oporto.

Mejoría económica

La situación económica del país está además mejorando considerablemente. De hecho, la semana pasada la agencia de calificación Standard and Poor's cambió su valoración de la deuda pública portuguesa, aumentando su rating de BB+ a BBB-. De esta manera, por primera vez desde enero de 2012 dejó de ser considerada como "basura".

La compañía gestiona actualmente cuatro hoteles bajo las marcas Ayre y Only You tanto en Madrid como en Barcelona pero no dispone por ahora de establecimentos fuera. No obstante, adicionalmente la sociedad FST es propietaria de distintos establecimientos hoteleros que son arrendados a otras filiales. En conjunto, el grupo gestiona así la explotación de 12 hoteles, de los que nueve son en propiedad y tres en régimen de arrendamiento. El grupo FST es dueño, en concreto, de tres hoteles en Madrid, dos en Oviedo, uno en Valencia, uno en Barcelona, uno en Sevilla y otro más en Córdoba. En régimen de arrendamiento hay dos más en Barcelona y uno en Oviedo.

Dos marcas

El grupo familiar de los Matures, que ha declinado comentar el próximo desembarco en Portugal, explica en su página web que está especializado en la gestión "hoteles de cuatro estrellas situados en puntos estratégicos de las ciudades más emblemáticas de España". Es el caso, por ejemplo, del Ayre Gran Hotel Colón en Madrid, del Caspe o el Rosellón en Barcelona, del Ramiro I en Oviedo o del Ayre Sevilla.

La marca Only You, por su parte, integrada también en la compañía, opera con dos hoteles de lujo en zonas premium, "con estilo propio y desenfadado", según anuncian en su web. Se trata del Only You Boutique Hotel, que en pleno centro, en la calle Barquillo, a escasos metros del Paseo de Recoletos y del barrio de Chueca, en un antiguo palacete del siglo XIX, y el Only You Hotel Atocha, que ocupa un edificio rehabilitado junto a la estación de tren y muy cerca del parque del Retiro.

El pasado verano, Preferente, un medio especializado en el sector turístico publicó que El Corte Inglés está ultimando la venta de su participación en la compañía, a la que siempre ha considerado de carácter financiero. De hecho, aunque el consejo de administración se reparte entre ambos, con Abel Matures como presidente y Florencio Lasaga, en representación de El Corte Inglés como vicepresidente, la gestión corre a cargo íntegramente de Palladium. El Corte Inglés negó sin embargo tras su última junta de agosto que la participación esté en venta.

Las cuentas consolidadas de FST todavía no han sido publicadas. En 2015, el grupo alcanzó una facturación de 43,3 millones de euros, lo que supone un 10,4% más que un año antes. De mismo modo, la empresa salió de números rojos y tras haber perdido 1,4 millones en 2014 ganó al año siguiente 2 millones de euros.

La sociedad matriz, que sí que ha remitido sus cuentas al Registro, cerró el pasado ejercicio fiscal 2016 con unos ingresos de 25,1 millones, lo que implica un incremento de casi el 20% respecto a 2015. Y en la misma línea también el resultado después de impuestos ha subido un 59%, elevándose hasta 2,7 millones de euros, lo que permite consolidar la senda de la rentabilidad.

