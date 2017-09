Dundee Energy, socio de ACS en Castor, va a concurso de acreedores

Florentino entre partido y partido, fichaje y fichaje y homenajes, todavia le sobra tiempo para montar desastres como el canal de Panamá, los túneles bajo los Pirineos, o el almacén de gas Castor. Eso, además de llevarse infinidad de contratos en sudamérica y norteamérica, así como contratos de todo tipo de servicios en ayuntamientos españoles.



Pero no os preocupéis porque la "marcaespaña", es decir el estado español, es decir todos nosotros, siempre le pagará los platos rotos, porque el RMadrid tiene que ganarlo todo, fichando y haciendo lo que haga falta.



No así esta empresa candiense que también ha sufrido daños colaterales por no tener "marcacanadá" o marca Flo.