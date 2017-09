770 221

Hyatt vuelve a Madrid con vocación de permanencia y de crecer en España

La cadena hotelera estadounidense Hyatt regresa a Madrid, tras nueve años de ausencia, con un hotel de su nueva marca urbana Centric, y lo hace con vocación de permanencia y de crecer en España, donde abrió hace un año y medio un establecimiento vacacional en Mallorca.

El Hyatt Centric abrirá sus puertas a final de año en la Gran Vía, tras la remodelación de un edificio de oficinas en la que sus propietarios, Exacorp One, de origen mexicano, han invertido aproximadamente 30 millones de euros.

El Centric Gran Vía Madrid, de cinco estrellas y 159 habitaciones -de ellas 16 suites-, será el primer hotel de esta nueva marca nacida en 2015 que el grupo gestionará en Europa, después de la apertura, hace unos meses, de uno en franquicia en Estambul (Turquía), ha señalado su director, Gonzalo Maggi.

La próxima apertura, ha dicho, "es sin duda un comienzo", ya que Hyatt está analizando proyectos interesantes en otras ciudades de España y también en Madrid, donde baraja abrir un hotel más bajo alguna otra de sus enseñas, aunque se trata de planes "aún sin concretar".

Barcelona es un destino que Hyatt considera muy importante, pero muy difícil en estos momentos, dadas las restricciones a nuevas aperturas por la moratoria hotelera.

En cuanto a hoteles vacacionales en España, dependerá de las oportunidades que surjan, pero la cadena no lo está buscando, al estar más enfocada ahora en España en el segmento urbano, ha añadido.

La firma estadounidense gestionó durante 18 años, hasta 2008, el hotel Villa Magna de Madrid bajo su enseña de lujo Hyatt Park -a la que pertenece el nuevo "resort" mallorquín- y un establecimiento vacacional en La Manga, que dejó de operar en la misma época que el madrileño.

Maggi ha asegurado que Madrid es un mercado con un potencial de crecimiento "impresionante" y se está moviendo de manera estratégica para atraer a gente que tenga un alto poder adquisitivo y que "realmente conecte" con la ciudad.

El nuevo Centric, que tendrá unos precios "bastante altos", estará compitiendo con todos los mejores cinco estrellas de Madrid que "no son tantos y los que hay son quizá bastante tradicionales tanto en decoración como en servicio", ha detallado.

Hyatt competirá más con hoteles del segmento "lifestyle" como el Gran Meliá Palacio de los Duques, The Principal (de inversión catalana), Urban u Only You de la calle Barquillo, y en menor medida con el Ritz, el Palace, el Villa Magna o el futuro Four Seasons, mucho más tradicionales.

En el segmento de cadena internacional de cinco estrellas, Hyatt prácticamente no ve rivales en Madrid, ya que los que se mueven en ese nicho como el Intecontinental o el Westin "son estilos mucho más clásicos".

Lo que diferencia a la marca Centric es su enfoque hacia un cliente que ya sabe cómo viajar, al explorador moderno que quiere descubrir un destino y vivirlo desde un punto de vista más local, por lo que la cadena da mucha importancia a los procesos de selección de personal.

En Madrid, hizo recientemente en el Museo Lázaro Galdiano un cásting en el que los candidatos se enfrentaron a diferentes pruebas individuales y colectivas que permitieron descubrir su personalidad.

Se seleccionó unas 75 personas que se sumarán a una plantilla ya compuesta por 13, para alcanzar una nómina de 88 trabajadores en total, que atenderán a los clientes procedentes principalmente de EEUU, Canadá y países europeos como el Reino Unido, Francia y Alemania.

Hyatt, con más de 730 hoteles en 56 países, de los que 13 pertenecen a la marca Centric, de momento tiene una mayor presencia en EEUU (sobre todo en Nueva York y Chicago), aunque también cuenta con un establecimiento en Montevideo (Sudamérica) y Tokio (que se inaugurará a principios de 2018).

Con el de Madrid, Hyatt quiere lanzar y potenciar su nueva marca en Europa y estudia países como Italia, el Reino Unido y Holanda, ha agregado.

Los hoteles Centric suelen tener entre 100 y 170 habitaciones, a excepción de uno de Nueva York de casi 500, y cada uno tiene una identidad propia vinculada a las características del lugar donde se abre.

