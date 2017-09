Revés para Uber: Londres no renovará su licencia y no podrá operar a partir de octubre

Este verano estuve en Londres y utilicé el servicio Uber en varias ocasiones. Un 10. No entiendo la noticia si no es que esté manipulada. El taxi en general y el español en particular que es poco profesionaldebería aprender y tomar nota de estos servicios. Cuando llegué a España cogí un Taxi ( Dacia Logan!!!) y el conductor iba en chancletas frente a los Mercedes y choferes bien uniformado de Uber. En fin, al final todo caerá por su propio peso