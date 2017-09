El futuro digital es una frágil combinación de promesas e incertidumbre, dice el Informe global de Internet

A medida que Internet transforme cada sector de la economía mundial, las brechas digitales del futuro no se deberán solamente al acceso a Internet, sino también a la diferencia entre las oportunidades económicas que estarán disponibles para algunos, pero no para otros. El vínculo entre la seguridad y la prosperidad económica crecerá y dará lugar a una posible una división en la seguridad, que separará a las personas o los países que pueden proteger sus activos digitales de los que no pueden hacerlo.