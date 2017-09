A.M. Best confirma la Calificación Crediticia de Solunion Seguros de Crédito, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A.

A.M. Best ha confirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR por sus siglas en inglés) de A (excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR por sus siglas en ingles) de «a» de Solunion Seguros de Crédito, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A. (Solunion) (España). La perspectiva asignada a estas calificaciones (ratings) es estable.

Solunion es la sociedad holding operativa del grupo empresarial Solunion, una joint venture establecida en 2013 y participada al 50 por ciento por MAPFRE GLOBAL RISKS, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A. (España), filial integramente participada por MAPFRE S.A. (Mapfre) y Euler Hermes Luxembourg Holding S.à .r.l., filial de Euler Hermes Group SA (Euler Hermes), a su vez participada en su mayoría por Allianz SE. .

Las calificaciones reflejan la importancia estratégica de Solunion para sus dos accionistas, dado que se trata de su agente exclusivo en el negocio de seguros de créditos comerciales en España y América Latina (excepto Brasil). De manera adicional, Solunion se beneficia del importante respaldo que sus accionistas proporcionan a través tanto de un contrato cuota parte al 90 por ciento combinado con un contrato de Exceso de Pérdidas, como de su compromiso de sostener la sólida posición de capital de la compañía.

Solunion mantiene una excelente capitalización ajustada al riesgo a nivel consolidado, con importantes márgenes de capital para mitigar los efectos de un entorno de insolvencia elevada, gracias principalmente a su cómoda posición de capital y su estrategia de bajo apalancamiento operativo neto. El grupo utiliza un enfoque prudente en el calculo de reservas que, junto al empleo de estrategias de inversión y reaseguro de estilo conservador, respaldan su sólido balance. En 2016, los fondos propios se han visto incrementados en un 6,1%, hasta alcanzar los 105 millones de euros, gracias a la capacidad de generación interna de capital derivada de una mejora en los niveles de rentabilidad y de la ausencia de pagos de dividendos. A.M. Best espera que Solunion mantenga su estrategia prudente de gestión de capital para así respaldar sus planes de expansión.

En su tercer año, el rendimiento operativo del grupo sigue mostrando mejoras, con unos beneficios antes de impuestos de 11 millones de euros en 2016 (2015: 9,3 millones de euros). En línea con las expectativas, los resultados de la primera mitad de 2017 también son positivos a pesar de la presión en los ingresos por primas. Tal presión se debe a los efectos adversos de la depreciación de las divisas locales en América Latina en relación con el euro y a las condiciones operativas cada vez más competitivas. A.M. Best espera que la rentabilidad futura de Solunion esté sustentada por una mejor coyuntura económica en España (que representó aproximadamente el 75por ciento de los ingresos brutos por primas en 2016), por la continuidad de su estrategia prudente de expansion a nuevos mercados y por la mejora de la calidad de la cartera de negocio respaldada por la solidez del marco de suscripción de riesgo de Euler Hermes.

El sólido perfil competitivo de Solunion está reforzado por el excelente perfil de negocio de sus sociedades matrices, las cuales mantienen altas calificaciones crediticias. El grupo puede aprovechar la experiencia y las capacidades de Euler Hermes, aseguradora líder de crédito comercial a nivel global, y también acceder a los canales de distribución de Mapfre, ya establecidos y ampliamente difundidos en sus mercados objetivo, especialmente en América Latina. A.M. Best reconoce los beneficios de la afiliación del grupo a unos accionistas de perfil alto, aunque también cree que Solunion se enfrentará a ciertos retos a la hora de ejecutar su ambiciosa estrategia de crecimiento. Retos como el dominio competitivo de los mayores participantes en el mercado, el impacto de las condiciones cada vez más relajadas sobre las primas, que se debe a la reducción del número de insolvencias en economías que, como la española, están mejorando, y la exposición al elevado riesgo país de sus mercados objetivo, lo que puede traducirse en cambios repentinos e inesperados del entorno operativo de Solunion.

