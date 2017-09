Hoy comienza el juicio en vía penal del caso Fórum Filatélico

!!! ONCE AÑOS !!! y lo que durará el juicio, y imposible llamarlo justicia.



En cuanto al#2 y todos los que digan que pague el estado, colega mira donde mira donde pones tus ahorros, es tu dinero y tu responsabilidad, cuando te daban el doble o triple que IPF de los Bancos o la deuda del estado "eras muy listo" y los demás no sabían invertir, EL CHIRINGUITO HA PETADO y cada palo aguanta su vela, tus conciudadanos no pagamos impuestos para cubrir tus malas inversiones.