La huelga de El Prat, punta del iceberg de la situación de los vigilantes

Cuento mi caso real: hace años, trabajando en la seguridad de un fabrica en Madrid, turnos de doce horas, de 08,00 a 20,00 y de 20,00 a 08,00, sin fines de semana libres, se descansaba entre semana cuando a la empresa le venía bien. Tres veces al acabar el turno de noche no mel llegó el relevo porque lo habían mandado a otros servicios, tuve que echar 24 horas, al cobrar el dia 15 me faltaba la mitad de la nomina de mierda que pagaban……………fui a la inspección de trabajo, no me hicieron ni caso, la empresa tenía contactos con algún cuerpo de seguridad publico……………..en fin nada más que abusos. Con este panorama tenía claro que me largaba en cuanto pudiera porque ya me afectaba anímicamente y era capaz de hacer un disparate, decidí con estas condiciones echarme a dormir por la madrugada, una de esas noches llegó un “inspector”, me vio soñoliento y dijo que me quitaría de castigo 50 euros el mes siguiente y lo hicieron, entonces en uno de los relevos con unos de sus chivatos les mandé el recado que si volvían de nuevo otra madrugada les vaciaba el cargador del revolver por una ventana alegando que creía que eran ladrones que iban a robar, ya no tuvieron huevos a ir mas temiendo que lo hiciera, esperaron a que cumpliera el contrato para echarme, eso fue lo mejor que me pasó.