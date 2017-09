Francia avisa: el extremismo crecerá si no tributan los gigantes de Internet

El Ecofin discute la propuesta para gravar los ingresos de los 'gigantes' de la Red.

Los ministros de Finanzas de la UE se reunieron ayer en Tallin (Estonia) con más debates que decisiones y Francia aprovechó la calma previa a las elecciones alemanas para dirigir los focos al brillo propio. Su ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, defendió la propuesta de París para que los gigantes de Internet paguen la parte "justa" de impuestos que les corresponde, un asunto para el que París ya ha logrado el apoyo de los socios más poderosos de la eurozona. Alemania, Italia y España se sumaron a la iniciativa la semana pasada. Los cuatro países pidieron un "impuesto compensatorio" que refleje lo que pagarían las firmas de Internet en cada país donde generan los ingresos, tomando como referencia el Impuesto de Sociedades.

La propuesta tiene hasta ahora más rivales y obstáculos que detalles. Le Maire explicó que será la Comisión la que tendrá que pulir la propuesta, idealmente para principios de 2018. Los ministros de Finanzas de la UE discuten hoy la idea, y los defensores esperan que los líderes encarguen al Ejecutivo comunitario preparar la propuesta en la cumbre de finales de mes en Tallín.

El francés se encargó ayer de subrayar las razones para luchar por esta idea. "Necesitamos asegurarnos que todas las compañías pagan su parte justa de impuestos". Y añadió que Google, Amazon y sus hermanas de la Red no están pagando la parte que deberían. "La gente espera decisiones fuertes, no comentarios o discusiones", insistió. "Si no les damos pruebas [de que actuamos], habrá una enorme decepción en Europa, y ese es el alimento para el extremismo", dijo.

Le Maire se reunió ayer con su homólogo de Irlanda, Paschal Donohoe. Dublín planteará la mayor oposición a esta propuesta, ya que su Impuesto de Sociedades es el más bajo de Europa (12,5 por ciento), junto con Hungría. Además se ha convertido en la base de operaciones para las grandes firmas de Internet, como Google, Amazon, Facebook o Twitter. Donohoe avisó la víspera que Irlanda defenderá su modelo fiscal. "Entiendo las limitaciones del Gobierno irlandés, conozco su modelo económico y no lo quiero minar", dijo Le Maire.

La unanimidad requerida para las propuestas tributarias en la UE ha ralentizado hasta dejar casi en punto muerto en Europa propuestas como la armonización de bases imponibles o la tasa a las transacciones financieras. La nueva propuesta también encontrará oposición de EEUU, donde las recientes arremetidas europeas en este campo, como la multa a Apple de 13.000 millones de euros, fueron descritas como antiamericanas. Austria, Bulgaria, Grecia, Eslovenia y Letonia, también se han sumado a la iniciativa. Otro grupo liderado por Polonia perfila su propia propuesta, en el mismo sentido. A pesar de que los números saldrían para avanzar a partir del mecanismo de cooperación reforzada (nueve países), el francés trata de reunir a todos.

PUBLICIDAD