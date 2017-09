Better Buys reconoce al multifuncional híbrido de Toshiba con el Premio Mejor Compra

- Business Wire

El multifuncional híbrido e-STUDIO4508LP de Toshiba Tec Corporation (TOKYO:6588), capaz de borrar y reutilizar papel impreso, ha sido reconocido por Better Buyss, entidad independiente dedicada a la evaluación de equipos para oficina, con el Premio Mejor Compra (Editor´s Choice Award) del tercer trimestre de 2017. El producto, el primero con esta funcionalidad en el mundo, consiguió este reconocimiento tras superar a una amplia variedad de pruebas y la comparación con todo tipo de multifunción monocromo existentes en el mercado.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: http://www.businesswire.com/news/home/20170915005034/es/

Toshiba Tec Corporation´s e-STUDIO4508LP, the hybrid Multi-function peripheral (MFP) capable of producing erasable as well as standard monochrome prints, earned Better Buys Q3 2017 Editor´s Choice Award. The industry´s first-of-its-kind product received the coveted honor by outperforming a wide array of other monochrome copiers in side-by-side comparisons. (Graphic: Business Wire)