Cataluña: las multinacionales preparan "planes de contingencia" por si llega la independencia

No entiendo los comentarios de los independentistas: no se creen que las multinacionales se marcharán de Cataluña, que vendrán más de las que se pueden ir, etc. etc. Las mentiras del independentismo os han nublado las entendederas; vamos a ver, queréis decirme que interés puede tener una multinacional que opere en Cataluña fuera de esta de la UE?, porque, no os habréis creído lo que os han dicho Puigdemont y cia respecto de que seguiríais en la UE? lo digo porque los máximos dirigentes lo han dicho alto y claro. Bueno puede ser que eso no lo haya emitido vuestra TV, es muy posible., para que la mentira siga adelante. Os imagináis también las ofertas que recibirían dichas multinacionales por parte de otras CCAA para que trasladaran sus empresas y oficinas a sus territorios?. Recordad también una cosa, si hay algo que mueve siempre a los empresarios, son los beneficios de sus compañías, lo demás cuentos chinos.