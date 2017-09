You First Content: Deporte y Contenidos para dar más valor a las marcas

Luis Miguel Calvo, director de la empresa de contenidos de You First Sports

Porcedente de Secuoya, refuerza la creación de contenido, clave en el deporte

Luis Miguel Calvo, director de You First Content.

La creación de contenido en el territorio deporte es clave para la rentabilización de las acciones de patrocinio. Una apuesta segura para reforzar el posicionamiento de la marca impulsando visibilidad y retorno para las activaciones ejecutadas. Por eso You First refuerza su empresa de creación de contenidos, You First Content, con la incorporación de Luis Miguel Calvo como nuevo director procedente de Secuoya.

Durante los últimos ocho años Luis ha desarrollado su labor como director de las Divisiones Digital y Corporate en Secuoya trabajando en la creación y dirección de negocios digitales y la prestación de servicios de comunicación y marketing para grandes marcas y organizaciones, prestando apoyo además a las labores de comunicación digital y promoción de contenidos desde su puesto en el comité de dirección de esta empresa.

Especialista en comunicación integrada de marketing y marketing digital con más de 15 años de experiencia en la dirección de empresas de marketing, comunicación y publicidad, es profesor de marketing y negocio digital en instituciones como The Valley o Fundación Pons, Luis es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y en Marketing e Investigación de Mercados y Master en Digital Business por Esade.

You First Content es la empresa de creación de contenidos de You First Sports. Participada además por las productoras Zebra, Tripictures y La Zona que aportan sus medios y experiencia profesional en la producción de contenidos, busca posicionarse como un referente en la producción y distribución de branded content deportivo mediante la creación de formatos propios y nuevos canales de distribución gracias al liderazgo en este territorio por parte de You First Sports.

You First Sports es una multinacional española de representación y marketing deportivo con 18 oficinas en 11 países: Nueva York, Miami, Indianapolis, Atlanta, Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, Milán, México DF, Buenos Aires, Santiago de Chile, Estambul, Frankfurt, Paris, Kaunas y Shangai. En la actualidad, YFS representa a más de 590 deportistas de 35 nacionalidades. Su división de Marketing Deportivo, You First Marketing & BD presta servicios de consultoría en Sports Marketing a más de 100 empresas en 8 países, que operan en los más diversos sectores de actividad.

Fundada en 2002, YFS está integrada por un equipo humano con años de experiencia acumulada en el mundo del deporte y coordinados en torno a una cultura empresarial basada en la profesionalidad y en un altísimo grado de compromiso con sus clientes.

