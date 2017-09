330 43

A.M. Best confirma las calificaciones crediticias de MAPFRE RE y MAPFRE GLOBAL RISKS

13/09/2017 - 10:45

A.M. Best ha confirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR por sus siglas en inglés) de A (excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR por sus siglas en ingles) de «a» de MAPFRE RE, Compañía de Reaseguros S.A. (MAPFRE RE) (España) y MAPFRE GLOBAL RISKS, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A. (MAPFRE GR) (España). La perspectiva asignada a estas calificaciones (ratings) sigue siendo estable.

Las calificaciones de MAPFRE GR reflejan la importancia estratégica de la empresa para MAPFRE S.A. (MAPFRE), junto a su sólida capitalización ajustada al riesgo y su rendimiento operativo sólido, aunque en declive. El respaldo de MAPFRE S.A. sigue siendo un factor clave para las calificaciones de esta filial.

MAPFRE muestra una capitalización consolidada ajustada al riesgo fuerte, respaldada por los resultados positivos de los últimos años. El capital y ganancias retenidas del grupo se mantuvieron a un nivel sólido al cierre del ejercicio 2016, alcanzando los 11.400 millones de euros, una cantidad suficiente para respaldar el aumento de sus riesgos de seguros e inversión.

A pesar de las exigentes condiciones del mercado en sus segmentos principales, MAPFRE ha mantenido unos sólidos resultados, respaldados por una fuerte rentabilidad técnica y buenos ingresos de las inversiones. El grupo sigue incrementando prudentemente su diversificación geográfica, reduciendo así su concentración en España y mejorando su perfil empresarial, al entrar en mercados emergentes seleccionados.

MAPFRE RE y MAPRE GR están plenamente integradas en MAPFRE y son consideradas como fundamentales para el grupo.

MAPFRE RE centraliza las compras de reaseguros de MAPFRE y se encarga de todo el negocio de reaseguro a cargo de terceros del grupo. Los ingresos de explotación de MAPFRE RE mejoraron significativamente en 2016, respaldados por el aumento del negocio del grupo después de la adquisición por parte de MAPFRE de las operaciones alemanas e italianas de Direct Line Insurance Group plc en 2015, sumado a un año con menores pérdidas grandes y catastróficas . Esta tendencia positiva continuó durante la primera mitad de 2017, como demostró el ratio combinado del 92,3 % obtenido durante dicho periodo, a pesar de las diversas catástrofes acaecidas, como los incendios de Chile y las inundaciones de Perú. A.M. Best espera que la empresa mantenga una sólida capitalización ajustada al riesgo a medio plazo.

MAPFRE GR ofrece cobertura para los grandes clientes comerciales internacionales del grupo en España y el resto del mundo. Aunque la empresa mantuvo un buen rendimiento general durante 2016, con un resultado neto de 96 millones de euros, la rentabilidad técnica se vio afectada por una frecuencia de grandes pérdidas mayor de lo previsto. Además, las grandes reclamaciones fueron el principal detonante de la pérdida neta de 13 millones de euros que sufrió MAPFRE GR durante la primera mitad de 2017, lo que recalca la volatilidad inherente en el sector cubierto por la empresa. No obstante, A.M. Best espera que la capitalización ajustada al riesgo de MAPFRE GR se mantenga sólida a medio plazo.

