Apple ataca con un 'iPhone X' sin botón de inicio y con mejores cámara y batería

Revoluciona el diseño, eleva la eficiencia e incorpora el reconocimiento facial

El móvil llamado a convertirse en objeto de deseo de medio mundo se llamará iPhone X, en recuerdo a los 10 años del primer smartphone con el que Apple revolucionó la telefonía móvil y popularizó el acceso a Internet. "Es sorprendente su impacto global", se felicitó ayer Tim Cook, consejero delegado de Apple, en la presentación de la nueva familia de dispositivos.

Como se intuía en la víspera, el nuevo equipo iPhone X tendrá 5,8 pulgadas, reduce al máximo el marco de la pantalla, con una tecnología que elimina el botón físico de inicio (ahora escamoteado bajo la pantalla). La mejora de su eficiencia viene de la mano de los procesadores A11 Bionic, capaces de realizar 600 millones de operaciones por segundo, lo que ayuda a incrementar la autonomía en dos horas, respecto al iPhone 7.

El precio será de 1.159 euros (en su versión de 64 GB) y su disponibilidad se retrasará hasta el 3 de noviembre. Las reservas se pueden realizar desde el próximo 27 de octubre.

Entre los grandes hallazgos del iPhone X sobresale el reconocimiento facial como sistema de desbloqueo. Esta última tecnología funciona incluso en entornos de completa oscuridad y es capaz de identificar los rostros incluso cuando cambian de fisionomía, con barba o con gafas o sin ellas, por ejemplo. La seguridad del reconocimiento facial ofrece un fallo entre un millón, frente a un error entre 50.000 de la huella digital del Touch ID.

La nueva pantalla Oled HDR Super Retina proporciona una resolución de 2.436 x 1.125, así como super alta resolución, y excelente contraste, brillo y fidelidad a los colores, entre otras virtudes. Al margen del botón central escamoteado tras la pantalla, existe un acceso lateral para despertarlo. Entre las curiosidades del equipo destaca la personalización de los emoticonos, que pueden adoptar los gestos y expresiones de los dueños del móvil.

'iPhone 8' e 'iPhone 8 Plus'

Además del iPhone X, Apple presentó los nuevos iPhone 8 e iPhone 8 Plus, que llegarán al mercado estadounidense el próximo 22 de septiembre con precios entre 699 dólares, en el caso del iPhone 8 y los 799 dólares del iPhone 8 Plus de 64 GB. Los equipos ofrecen un diseño similar a las versiones anteriores, conservando grandes marcos en la parte inferior y superior, con el tradicional botón de inicio. No obstante, los nuevos equipos presumen con el procesador más potente de la industria, el referido A11 Bionic de seis núcleos, que atesora arquitectura de 64 bit, con más de 4.300 millones de transistores. De esa forma, el motor del nuevo móvil lo convierte un 70 por ciento más rápido que el A10, pero con la mitad de consumo.

La cámara principal, de 12 megapíxeles, incorpora nuevos sensores, con píxeles más profundos y nuevos filtros de color. Todo lo anterior con un estabilizador de imagen más poderoso que el que ofrecían las versiones anteriores. La apertura focal será de f 1.8 en el iPhone 8 Plus y de f: 2.8 en el iPhone 8. La grabadora de vídeo también sale ganado con la nueva óptica, ahora capaz de incorporar la realidad aumentada y de ofrecer una calidad de 1080 p a 240 frames por segundo (fps), con los que disfrutar de la cámara lenta como nueva antes se ha hecho, según explican los responsables de Apple. El fabricante apuesta por su pantalla Oled Retina HD, mantiene sus auriculares inalámbricos y añade el sistema de carga inalámbrica, a través del contacto con una superficie circular portadora de la energía.

Apple Watch con SIM

Tim Cook arrancó las presentaciones de producto con el nuevo Apple Watch Serie 3, equipo que por primera vez incluirá conectividad móvil. Es decir, el wereable no dependerá de la conexión con el iPhone, por lo que los usuarios podrán dejarse el smartphone en casa y salir a la calle y allí atender las llamadas o mensajes. Además, la batería aumenta su eficiencia el 50 por ciento, gracias al incremento de la batería y a la mejora en la potencia del procesador. Cook recordó que la categoría Apple Watch se ha convertido en el reloj número uno del mundo en prestigio, ahora por delante de la marca Rolex, tras indicar que su prodigio tecnológico ayuda a la gente a tener una vida más saludable. Según el primer ejecutivo de Apple, el dispositivo goza de un nivel de satisfacción del 97 por ciento entre sus usuarios y sus ventas han crecido el 50 por ciento entre los pasados meses de octubre a diciembre de 2016.

Entre otros detalles, el wereable incrementará la información sobre el ritmo cardíaco y los hábitos deportivos, para así advertir a los usuarios de cuando sus pulsaciones sean sospechosamente altas en momentos de inactividad física, para así combatir muchas arritmias e irregularidades cardíacas. Los datos recabados por este dispositivo han servido a la Universidad de Medicina de Stanford para profundizar en sus investigaciones. El reloj de la Serie 1 costará 249 dólares, 329 dólares la serie 3 y 300 dólares los de la Serie 3 con SIM.

Además de lo anterior, Apple presumió de su nueva Apple TV 4K. Con esta nueva versión del dispositivo, la súper alta definición llega ahora a la compañía de la manzana, de la mano del HDR. El nuevo procesador del Apple TV es el mismo que el del iPad Pro, el A10X, lo que ofrece una calidad gráfica cuatro veces superior al modelo anterior de Apple TV.

