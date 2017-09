El Corte Inglés vende la Torre Serrano e impulsa su desinversión inmobiliaria

El grupo está abierto a recibir ofertas por inmuebles no estratégicos

El Corte Inglés relanza su plan de desinversiones inmobiliarias con el traspaso del 40% de la sociedad Iberiafon, propietaria del rascacielos madrileño Torre Serrano, al grupo patrimonialista Infinorsa. Esta firma, participada por varios fondos europeos, y que contaba ya con el 60% del capital, es dueña además de otros edificios icónicos en la ciudad, como Torre Europa, ubicada en el Paseo de la Castellana, frente al estadio Santiago Bernabéu.

Según han confirmado a elEconomista fuentes oficiales de El Corte Inglés, la operación se ha cerrado por 50 millones de euros, lo que supone valorar el 100 por cien del inmueble en un total de 125 millones de euros.

Este rascacielos era una de las joyas inmobiliarias del gigante de la distribución en la capital española, tras protagonizar hace algo más de un año una de las renovaciones de oficinas más emblemáticas de la ciudad. El edificio se posicionó después de esta actuación con las rentas más elevadas de Madrid, llegando a crecer entre un 30 y un 40%, hasta alcanzar los 37 euros por metro cuadrado al mes en algunos de sus contratos. Además, la reforma recibió el premio Asprima-Sima 2016 a la mejor actuación inmobiliaria en rehabilitación integral de edificios.

Entre sus inquilinos actuales, destaca el grupo Masaveu, o las firmas GVC Gaesco o Beka Finance, entre otros. Situado en el número 47 de una de las arterias comerciales más exclusivas de Madrid, junto al centro comercial de El Corte Inglés en la calle Serrano, la torre cuenta con 13 plantas que suman una superficie total de 20.000 metros cuadrados, incluyendo un parking de 5.700 metros cuadrados.

La mitad del espacio total se destina a oficinas, mientras que la zona comercial ocupa 4.300 metros cuadrados, que seguirá operando en régimen de alquiler la empresa que preside Dimas Gimeno.

Otra transacciones

La venta de Torre Serrano se suma a las transacciones que ha llevado a lo largo de 2016. Así, hace ahora un año, el grupo traspasó los bajos comerciales que tenía en el centro del Paseo de la Castellana en Madrid, a la altura de la zona empresarial de Azca, donde se ha quedado como inquilino. En este espacio comercial, en los números 83 y 85, se encuentran también un centro de decoración Bricor, una sucursal de la agencia de viajes y un hospital veterinario. Los locales se vendieron a Monthisa, la patrimonialista de Santos Montoro, por un precio de unos 150 millones, según las estimaciones del mercado.

Al margen de Madrid, en Cataluña El Corte Inglés vendió en febrero del pasado año por unos 17 millones de euros un edificio en la zona de Paza de Catalunya, en la calle Fontanella número 9. Era un inmueble que no estaba siendo utilizado y que había sido adquirido en su día para poder ampliar el centro comercial.

El Corte Inglés mantiene aún a la venta un paquete de activos logísticos no estratégicos, que suman 740.000 metros cuadrados en 37 plataformas y suelos industriales repartidos por todo el territorio español. Esta cartera podría estar valorada entre los 200 millones y los 300 millones de euros y por la que se han interesado en los últimos meses, entre otros, el fondo Blackstone, con el que se estuvo muy cerrar un acuerdo a principios de año.

De forma paralela, y aunque no hay un mandato específico, la intención de El Corte Inglés es desprenderse también poco a poco de otros activos inmobiliarios. La empresa insiste en que no se van a vender grandes centros comerciales, pero admite que, si hay ofertas interesantes, sí que podría traspasarse otros inmuebles que no son relevantes para el negocio.

Además de las recientes ventas, en 2013 el grupo se desprendió de un inmueble en el número 9 de la madrileña calle de Preciados, junto a la Puerta del Sol. Asimismo, unos meses antes, El Corte Inglés vendió el edificio situado en la esquina de Plaza de Catalunya con La Rambla, en Barcelona, por 100 millones de euros al fondo internacional Iba Capital Partners.

Un patrimonio inmobliario de 15.850 millones

Con el objetivo de llevar a cabo una refinanciación de su deuda, El Corte Inglés encargó en 2014 una valoración independiente a Tinsa, una de las principales empresas de tasaciones españolas, que evaluó el 80% de sus inmuebles, sobre todo los locales ubicados en las calles más comerciales de España, en 15.850 millones de euros a precios de mercado. La compañía ha traspasado ya algunos de estos inmuebles, pero mantiene el grueso del negocio.

