Tiendas de ropa que no venden ropa: la maniobra desesperada para sobrevivir al apocalipsis del retail

seguimos empeñados en tener tiendas que venden de 9 a 2 y de 5:30 a 8:30 cerrados sabados tarde y domingos... A esas horas la gente o esta trabanjando o viene harta de hacerlo y lo que menos quiere en peregrinar de tienda en tienda...



Eso podria ser cuando las mujeres no trabajaban duera de casa y se encargaban de las compras... ahora es un contraa sentido. y la gente o pide por internet o va a las grandes superficies......



Dicen que no pueden tener personal para mantener siempre abiertos... pues mire usted igual que los bares... pero ellos eligen para cerrar un dia entre semana....



hagan ustedes lo mismo.. y cierren coordinadamente en el barrio un dia entre semana y abran en domingo... ¡que quieren fines de semana... roten estos entre ustedes o como hacen las panaderias. que abren todos los dias y les "da" para tenerlas abiertas....



hay muchos poligonos industriales, parques tecologicos , etc en los cuales no hay una puñetera tienda al por menor (dejensen de terminos ingleses tipo retail para parecer mal cool o mas progres o mas moderno) donde mucha gente compraria en el tiempo que le sobra de la jornada partida o tras salir de la continua pero no... a nadie se le ocurre comprar entre 3 o cuatro una nave grande alli y cada uno poner un tenderete de su especialidad que haga de polo de atraccion de compras.... es que ......



lo que quieren es que la gente se adapte a la tienda y no la tienda a la gente....



asi les va....



Eso cuando son tan pequeñas que casi no tienen stock y tiene s que comprar loq ue quiera el vendedor que no trae casi de nada