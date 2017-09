Santander ofrece bonos gratuitos a los afectados de Banco Popular a cambio de que renuncien a acciones legales

Pero, serán canallas. Encima se quieren pitorrear de nosotros con esta insultante oferta parcial de compensación y encima con carácter perpétuo, para no demandarles. Pues NO, señores, NO ,NO y NO. EL MAL YA ESTA HECHO. No sabemos si nuestras demandas, tendrán recorrido para recuperar lo que nos han robado impunemente ó no. Pero no los vamos a perdonar. No sólo hemos perdido nuestro dinero. Bueno, nos lo han robado con ocultación mafiosa, en una noche. Pero, si esto es ya de por sí gravísimo, no es lo peor. Lo peor es que hemos perdido el afecto y respeto de nuestra familia y amigos llegando en ocasiones a acalorados enfrentamientos y a los que recomendamos la compra de acciones del Banco Popular, dada la tranquilidad que transmitía nuestro ministro de economía. Eso, no nos lo restituye ni el mejor Juez del mundo. Eso no se paga con "NADA". EXIGIMOS QUE NOS DEVUELVAN LO QUE NOS HAN ROBADO, MÁS LOS DAÑOS OCASIONADOS, YA.