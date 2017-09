330 43

NTT Com lanza la plataforma corporativa WebRTC en la nube en todo el mundo

12/09/2017 - 14:30

- Business Wire

NTT Communications Corporation (NTT Com), la división de comunicaciones internacionales y soluciones de TIC del NTT Group (Tokio: 9432), ha anunciado hoy el lanzamiento mundial de su plataforma corporativa WebRTC en la nube (ECL WebRTC), un servicio que permite instalar en el mismo día funciones de comunicación en línea en tiempo real como comunicaciones por voz y vídeo, y funciones de transmisión de datos en teléfonos inteligentes, tabletas y aplicaciones web.

La plataforma ECL WebRTC ofrece las siguientes ventajas:

Kits de desarrollo de software (SDK), que ofrecen capacidades de transmisión de vídeo, voz y datos; el servicio cuenta con cuatro tipos de SDK compatibles con navegadores web, iOS, Android o IoT.

Al equipar las aplicaciones y sitios web con ECL WebRTC, los clientes podrán instalar rápidamente funciones de comunicación en tiempo real como conferencias de voz y vídeo entre varias personas, así como transmisión de datos.

NTT Com suministra y opera todas las infraestructuras de servidor necesarias para WebRTC; los clientes podrán concentrarse en el desarrollo y la prestación de su propio servicio.

El servicio se pondrá a disposición de las empresas a través de un plan de suscripción que proporcionará un soporte técnico completo y un acuerdo de nivel de servicio con una disponibilidad del 99,99%; las nuevas empresas y desarrolladores podrán inscribirse en línea en los planes gratuitos que ofrecen un uso ilimitado de la capacidad (consulte el Apéndice para más información).

Información general

ECL WebRTC es un servicio de NTT Com que opera los servidores necesarios para el uso de funciones de comunicación web en tiempo real (WebRTC), así como la tecnología estandarizada para posibilitar esta comunicación en tiempo real, y que proporciona el kit de desarrollo de software (SDK). WebRTC es una tecnología que permite a los navegadores web y dispositivos iOS, Android o IoT enviar y recibir datos multimedia en tiempo real, cuya demanda se ha visto impulsada por el incremento del teletrabajo, las teleconferencias y el aprendizaje a distancia, así como por el crecimiento de los centros de llamadas en línea y la traducción en línea. En 2013, NTT Com lanzó SkyWay, la primera plataforma WebRTC de Japón, utilizada actualmente por aproximadamente 5.000 desarrolladores, 8.000 aplicaciones y 300.000 usuarios. A fin de satisfacer las cambiantes necesidades del mercado, NTT Com ha lanzado ahora ECL WebRTC, un servicio comercial integral basado en las tecnologías utilizadas en SkyWay.

Acerca de NTT Communications Corporation

NTT Communications ofrece servicios de consultoría, arquitectura, seguridad y en la nube para optimizar los entornos de tecnologías de información y las comunicaciones (TIC) de las empresas. Estas ofertas están respaldadas por la infraestructura internacional de la empresa, incluida la red IP global líder de primer nivel, la red VPN Arcstar Universal One™ que llega a 196 países/regiones y 140 centros de datos seguros en todo el mundo. Las soluciones de NTT Communications aprovechan los recursos mundiales de las empresas del NTT Group, incluidas Dimension Data, NTT DOCOMO and NTT DATA.

Apéndice

Funciones de ECL WebRTC (SDK/API Servidor)



SDK: JavaScript iOS Android IoT versión β

API servidor: Señalización, STUN, TURN, SFU (servicios opcionales)



Señalización: intercambia la información, incluida la dirección IP y los números de puerto necesarios para la conexión entre dispositivos.

STUN: obtiene la dirección IP global y el número de puertos del dispositivo.

TURN: permite utilizar la plataforma WebRTC en entornos de red donde no se puede utilizar la comunicación P2P, como redes corporativas, a través de la transmisión de datos.

SFU: un tipo de servidor de medios que distribuye los datos recibidos de un dispositivo a otro y permite la comunicación entre un mayor número de personas. SFU reduce la carga de codificación del dispositivo y el ancho de banda, así como la cantidad de datos enviados cuando la comunicación es con más de tres personas.

SDK IoT versión β: SDK para desarrollar aplicaciones Linux/Raspberry Pi.

 Planes de precios Categoría  Elemento  Planes de pago  Planes gratuitos Precio  Básico  2.480 JPY por minuto, con un límite máximo de 100.000 JPY por mes*  -  Señalización  Gratuita hasta un millón de eventos, 100.000 JPY posteriormente  -  TURN/SFU  40 JPY/GB por cada In/Out  - Límite de uso  Número de veces de señalización  -  Hasta 500.000 veces por mes  Cantidad de TURN  -  500 GB por mes  Cantidad de SFU  -  500 GB por mes SLA/soporte  Disponibilidad SLA  99,99 %  -  Soporte  Soporte de tickets y comunidad de desarrolladores  Comunidad de desarrolladores únicamente * Se cobrará la tarifa básica para cada usuario. Los clientes pueden tener más de una clave API de WebRTC en cada usuario.

"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".

