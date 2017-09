Los sindicatos de Aena vuelven a reunirse con Fomento y se dan de plazo un mes para alcanzar un acuerdo

Fomento y sindicatos del Grupo Aena reanudarán este martes la negociación,



HUELGA SALVAJE, no respetan servicios minimos, FOMENTO y AENA, suben sueldos a lo que quieran los Sindicatos.



Lo mismo que ESTIVADORES, ¿Han oido hablar a alguien? Esta todo arreglado y sino PREJUBILAMOS A TODOS CON MAS DE LO QUE GANAN. Y arruinamos mas el Fondo pensiones Seg. Social.



Les pondo un ejemplo: “Yo prejubilado de Telefonica con 53 años con el 95% del sueldo y la empresa me cotiza hasta los 63 después el 100% saludos a disfrutar del verano”



A los Sindicatos los integraron el la gestion de la Seguridad Social, para dar transparencia al sistema.



Y la Constitución dice: Todos los ESPAÑAOLES somos iguales ante la Ley. Como no se ante la ley de Dios.



¿Y la Ley de Huelga? No hay Ley. Dentro de 20 años quizas