Con esos requisitos nomina y que tenga 30 años hoy dia yo no alquilo y ni un trastero.



porque ? sencillamente porque muchos se lo montan a no pagar a no administrarse y llegar el dia de pago del alquiler y no pagar.



EL ESTADO LO ESTA OCULTANDO PERO HAY MAS DESAHUCIOS HOY DIA POR ALQUILERES QUE POR HIPOTECAS.



YO ACONSEJO NO FIRMAR UN ALQUILER SIN GARANTIAS ADICIONALES A LA NOMINA



BIEN SEAN AVALES FAMILIARES



AVALES BANCARIOS



SEGUROS



ETC ETC...



NO PODEIS IMAGINAROS LA CANTIDAD DE IMPAGADOS QUE HAY EN EL ALQUILER