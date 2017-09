El mayor buscador de matrimonios concertados en la India sale a bolsa por 15 dólares por acción

Por lo que parece en la India si no tienes euros no pinchas, como en España. Yo cuando estuve en el paro las tías ni me miraban. Todo por la pasta. En la India, como en China, el dinero es parte del arreglo matrimonial. En España es igual, pero no se habla del tema: censura social. Todos sabemos que si no tienes pasta no te pinchas una tía medio follable. A las españolas como a las asiáticas lo que les gusta es dinero, no los hombres. ¿O habéis visto a alguna llevarse a casa a algún subsahariano de los que se suben a la valla de Ceuta?