Kymeta y e3 Systems dan a conocer las primeras pruebas de mar de superyate con yate de motor antes del Monaco Yacht Show.

11/09/2017 - 11:30

Kymeta, empresa con sede en Redmond (Washington), y e3 Systems, socio exclusivo de distribución de superyates, han anunciado hoy que el White Rose of Drachs ha realizado las primeras pruebas de mar de yate de motor con las soluciones de comunicación de Kymeta en los últimos meses, con muy buenos resultados. Las vistas detalladas de la instalación de la prueba de los terminales KyWay™ de Kymeta en el yate estarán disponibles en el Monaco Yacht Show, del 27 al 30 de septiembre de 2017.

Kymeta y e3 Systems han colaborado con el propietario, capitán y gestor informático del White Rose para efectuar la prueba de mar, de meses de duración, y han equipado el yate con cuatro terminales KyWay de Kymeta. Los terminales fueron sometidos a pruebas con varios servicios MIR/CIR de proveedores líderes de servicios de satélite marítimo, como Speedcast, que prestó sus servicios en el Mediterráneo. Con la finalización de las pruebas de mar y la comercialización de las soluciones para yates, los terminales de Kymeta se conectarán a los servicios de acceso a internet KĀLO ™ de Kymeta, impulsados por IntelsatOne Flex para servicios marítimos. Los terminales también pueden estar equipados con servicios MIR/CIR de proveedores como Speedcast.

«Hemos probado varias configuraciones de terminales, desde soluciones de paneles únicos a soluciones de paneles múltiples. Tuvimos algunos problemas prácticos con la instalación, muchos de los cuales ya ha abordado Kymeta, y también nos dimos cuenta de que los sistemas de red en los yates tienen que diseñarse y configurarse para funcionar conjuntamente con la capacidad mejorada que proporcionan las soluciones de Kymeta», afirmó Roger Horner, director ejecutivo de e3 Systems. «La orientación del haz de panel plano de la antena y su rendimiento han sido magníficos, y nos complace que ya se estén encargando de poner solución a los problemas encontrados y comunicados. Identificar y resolver problemas es lo que se hace en una prueba de mar».

Las pruebas supusieron para los ingenieros de Kymeta y e3 la oportunidad de identificar y sustituir varios componentes, tanto de hardware como de software. Como tecnología de antena definida por software, se aportó una funcionalidad mejorada y añadida a los terminales KyWay de Kymeta utilizados en la prueba, de manera remota, algo imposible hasta ahora con las antenas de orientación mecánica tradicionales.

«Las pruebas de mar de varios meses de duración con el White Rose han aportado a nuestro equipo de ingenieros una información muy valiosa para las instalaciones marítimas. Aunque nos hemos enfrentado a algunos retos durante las pruebas, hemos podido superarlos y ahora está claro que los buques sin cúpula son una nueva realidad en el sector de los yates», afirmó Håkan Olsson, vicepresidente de asuntos marítimos en Kymeta. «Se trata de un gran hito en el sector marítimo, donde la conectividad por satélite, fiable, simple y ligera, abrirá un mundo completamente nuevo de capacidades de comunicación».

El periodo de prueba también permitió a Andrew Schofield, capitán del White Rose, presenciar personalmente la facilidad con la que pueden actualizarse y gestionarse las soluciones de comunicación de Kymeta, incluso en el mar. «Un día, mientras estábamos probando las soluciones de Kymeta en el mar, los equipos de e3 Systems y Kymeta retiraron los terminales, cambiaron los componentes y volvieron a instalarlos en cuestión de minutos», cuenta Schofield. «Con las antenas convencionales, habríamos estado en el astillero varios días con una grúa para obtener los mismos resultados. La rápida instalación de la solución de Kymeta ahorra mucho tiempo y dinero».

Schofield reconoce otras ventajas, además del ahorro de tiempo y mano de obra. «Llevamos esperando la tecnología de Kymeta desde 2015, cuando conocimos las primeras animaciones conceptuales de la tecnología», sostuvo Schofield. «Estamos orgullosos de ser el primer yate de motor que realiza pruebas de mar con la tecnología de Kymeta. Esperamos evolucionar de la actual instalación temporal de pruebas a la solución final totalmente integrada, con la que se eliminarán las cúpulas VSAT y TVRO actuales. Esto supone la eliminación de cinco toneladas de peso de la superestructura y permite que el yate tenga acceso permanente a internet».

Sobre e3 Systems

e3 Systems® es un integrador de comunicaciones y proveedor de soluciones líder del sector marino. La empresa conecta yates a nivel global a través de una diversa cartera de sistemas de comunicaciones, incluida su solución HYBRID que sincroniza VSAT, Inmarsat, Iridium, 3G, 4G y Wi-Fi.

Además, e3 presta una amplia variedad de servicios, desde ciberseguridad y formación, asistencia integral TI, gestión de datos mediante el sistema avanzado de supervisión y gestión e3.ARMMS y suministro de contenido, que incluye televisión e internet.

e3 opera desde el Mediterráneo y Estados Unidos con treinta socios en todo el mundo. Forma parte del grupo de electrónica marina, Grupo Arbulu.

