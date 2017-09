330 43

Edgewater Networks lanza un nuevo dispositivo periférico inteligente diseñado para Skype para despliegues comerciales

Edgewater Networks, líder del mercado en la prestación de servicios de comunicación en tiempo real para proveedores de servicios, ha anunciado el lanzamiento de la edición EdgeMarc Skype for Business Edition Intelligent Edge – EdgeMarc 7301. La nueva verificación Skype for Business se añade a los 15 años de legado de Edgewater Networks apoyando la implantación de los enlaces trunking SIP y telefonía alojada para algunos de los mayores proveedores de servicios de comunicaciones del mundo.

"Dada la creciente demanda de implementaciones de Microsoft Skype for Business, sabíamos que se necesitaría una verificación independiente para la línea de soluciones periféricas inteligentes EdgeMarc", afirma Jennifer Kidd, vicepresidenta de desarrollo de negocio en Edgewater Networks. "La superación de la prueba independiente de tekVizion demuestra que la edición EdgeMarc Skype for Business Edition Intelligent Edge puede proporcionar seguridad y protección del tráfico SIP, control de la calidad de la voz y de la calidad de la priorización del servicio en las implantaciones de Skype for Business".

"La edición 7301 ofrece la funcionalidad y la interoperabilidad necesarias como parte de nuestra cartera de servicios gestionados", afirma Christopher Ready, vicepresidente de servicios profesionales de Everest Communication Group. "La solución permite a nuestros clientes que tienen desplegado in situ  Skype for Business una conexión SBC económica con el proveedor SIP elegido, sabiendo que la seguridad está garantizada".

Equipado con un servicio de apoyo que puede gestionar hasta 500 llamadas al mismo tiempo, la edición EdgeMarc Skype for Business Intelligent Edge es la solución ideal para pequeñas y medianas empresas. Además, con la disponibilidad de EdgeView Service Control Center para administrar estos periféricos inteligentes, los operadores de red pueden identificar y resolver remotamente cualquier problema de red que pueda afectar a la calidad de las llamadas VoIP. De esta forma se reducen los costes generales, se acortan los tiempos de solución de problemas y se mejora la experiencia del usuario.

Acerca de Edgewater Networks

Fundada en octubre de 2002, Edgewater Networks es líder de mercado en la prestación de servicios de comunicación en tiempo real para proveedores de servicios a través de nuestra solución Network Edge Orchestration. La solución Network Edge Orchestration es el enfoque periférico/nube híbrida de Edgewater Networks a la seguridad, la gestión de la calidad del servicio y el análisis.

La empresa ayuda a los clientes a ofrecer un servicio inteligente de extremo a extremo en red con su plataforma Network Edge Orchestration que incluye EdgeView Service Control Center, soluciones Intelligent Edge, y el laboratorio de interoperabilidad QuickConnect.

