La plantilla de Aena aleja la huelga y da un mes a Fomento para pactar las alzas

Los sindicatos critican que Hacienda no se haya pronunciado

Esperas en el aeropuerto de El Prat. Foto: Archivo.

Los sindicatos de Aena dan un voto de confianza a Fomento y alejan el fantasma de la huelga ante los avances registrados en la última reunión celebrada este jueves. A pesar de que los representantes de los trabajadores llegaron al encuentro con la convocatoria de paros bajo el brazo, los pasos dados por el secretario de Estado, Julio Gómez Pomar, en la última semana les han convencido para dejar las movilizaciones en el aire durante las próximas semanas. "Aplazamos la huelga nuevamente porque vemos perspectivas muy favorables. Los tres sindicatos tenemos sentido de la responsabilidad y preferimos llegar a un acuerdo en un ambiente de paz social", aseguró Franciso Casado, secretario general de CCOO en el grupo Aena.

Así, los sindicatos CCOO, UGT y USO se volverán a reunir la semana que viene con Gómez Pomar y los altos cargos de Aena y Enaire "en un ambiente de más tranquilidad" para seguir avanzando en las negociaciones y ver si se define el horizonte de las subidas salariales y de plantilla. Y es que, la buena sintonía que ahora se respira se puede romper en cualquier momento si Hacienda no da su visto bueno a las subidas. Algo que no ha hecho.

En este sentido, Casado ha explicado que el fantasma de la huelga no planeará sobre el encuentro de la semana que viene pero ha dado un mes de plazo a Fomento para llegar a un acuerdo concreto sobre el aumento de plantilla. "Si no se ha cerrado un pacto en un mes iremos a la huelga a finales del mismo ya que ya no habrá margen para la negociación", sentenció casado. En este sentido, Marta López de USO aseguró que "no estamos antes una convocatoria zombi de huelga. Es una convocatoria muy seria que seguirá sobre la mesa si vemos que las negociaciones se estancan". Esto significa que los trabajadores no han retirado el preaviso.

De fracasar las conversaciones se llevaría a cabo la huelga a finales de octubre durante 25 días alternos, tal y como estaba previsto inicialmente, y afectaría a los bomberos, el personal de pista, de información de las terminales... Así, de llevarse a cabo la huelga se corre el riesgo de que las aerolíneas tengan que cancelar vuelos puesto que sin la dotación de bomberos asignada y sin el personal de pista los aviones no pueden ni aterrizar ni despegar en los aeropuertos.

El papel fundamental de gran parte del personal de Aena en el funcionamiento de los aeródromos hace que las huelgas tengan unos servicios mínimos del cien por cien. Es decir, que cuando trabajen, tienen que estar todos los miembros del equipo asignado al vuelo operativos. Así, para poder hacer huelga, los sindicatos han explicado que elegirán qué vuelos atienden.

Las peticiones

La plantilla del grupo Aena reclama una paga extra ligada a beneficios para premiar que la productividad ha subido un 19%, y que eleve la plantilla en unas 700 personas. No en vano, desde 2012 el número de pasajeros que pasan por la red de aeropuertos de Aena ha subido un 18 por cinto y el número de operaciones un 10,4%, mientras la plantilla de la firma (sin contar Enaire) se ha reducido en un 7,4%.

-5,2 por ciento

En los últimos cinco años la plantilla media de Anea (excluyendo Enaire) se ha reducido un 9,2% hasta los 7.964 empleados registrados en 2016. En esta línea, los gastos salariales se han reducido un 5,2% y los trabajadores se quejan de que su sueldo lleva congelado desde 2009. Pese a que en el último ejercicio el personal ha subido levemente (unas 24 personas), los trabajadores critican que faltan manos.

