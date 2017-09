La banca solo rescatará a Duro Felguera si Bybrook o Acciona entran en el capital

Lo primero que tiene que hacer la banca es devolver el dinero del "RESCATE", a los españoles. Y si no lo pueden hacer en metálico, que lo hagan en "ESPECIE". Me refiero a que paguen parte de su deuda, con el parque inmobiliario que lo tienen ahí, muerto de risa. Que paguen parte de su deuda con pisos para nuestros hijos. Así, 1º.Se desharán de ese lastre, 2º-Aminorarán su deuda con la ciudadanía y 3º Y ya, para rizar el rizo, el gobierno se alegrará por cumplir ansiosamente con la "CONSTITUCIÓN" con el ARTÍCULO 47. El que habla de una vivienda digna para cada español. ASÍ DE FÁCIL. ¡A que no lo hacen!