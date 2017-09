330 43

Tilray recibe la autorización para producir cannabis medicinal en la Unión Europea

7/09/2017 - 14:10

- Business Wire

Tilray, empresa pionera en la investigación y producción de cannabis medicinal, ha anunciado hoy sus planes de invertir hasta 20 millones de euros en un campus en la Unión Europea, después de recibir la autorización del gobierno de Portugal para importar genética del cannabis y cultivarlo para fines sanitarios.

«El campus de la UE de Tilray es otro hito estratégico en nuestro afán por crear la marca de cannabis medicinal más fiable y admirada», afirmó Brendan Kennedy, consejero delegado de Tilray. «Llevamos dos años esforzándonos por encontrar la ubicación perfecta para nuestras instalaciones de cultivo, procesamiento e investigación, con el fin de atender la demanda en rápido crecimiento de productos de cannabis medicinal de alta calidad en Europa. Portugal cuenta con el clima ideal para cultivar cannabis, un personal sanitario muy cualificado y una dinámica comunidad investigadora. Resulta más rentable y respetuoso con el medio ambiente suministrar a pacientes europeos desde Portugal que desde otros países situados más al norte».

El innovador campus de la UE comenzará a funcionar este año

Para construir el campus de la UE, Tilray invertirá hasta 20 millones de euros a través de su filial, Tilray Portugal Unipessoal Lda., en numerosas instalaciones situadas en el parque de investigación BIOCANT en Cantanhede (Portugal) y en sus cercanías. El campus de la UE contará con áreas de cultivo interiores, exteriores e invernaderos, así como instalaciones para procesar, envasar y distribuir cannabis medicinal y productos medicinales derivados de los cannabinoides. Como parte del parque de investigación de ciencias biológicas y biotecnología BIOCANT, el campus de la UE funcionará como centro de apoyo a los esfuerzos de desarrollo de productos e investigación clínica de Tilray en toda Europa.

Actualmente, Tilray alquila un laboratorio y un espacio interior dentro de BIOCANT. Este mes, Tilray comenzará a construir un invernadero y una instalación de procesamiento en una propiedad adquirida por la empresa. La primera fase del proyecto, que se espera que esté terminada para la primavera de 2018, incluye un laboratorio interior y un banco genético, zonas de cultivo exteriores, un invernadero de 10.000 m2 y una instalación de procesamiento de 1.500 m2. En las fases siguientes, que se prevé que finalicen para 2020, se añadirán 15.000 m2 de espacio de cultivo en invernadero y otros 1.500 m2 para procesamiento. En los próximos tres años, se calcula que este proyecto creará 100 puestos de trabajo directos, incluidos puestos altamente especializados.

El campus de la UE acelera la estrategia de expansión global de Tilray

En respuesta a una necesidad, en gran parte desatendida, de cannabis medicinal de alta calidad, Tilray está invirtiendo activamente para expandir sus operaciones en todo el mundo. Además de Tilray Portugal Unipessoal Lda., Tilray posee filiales de propiedad absoluta en Alemania (Tilray Deutschland GmbH), Canadá (Tilray Canada Ltd.) y Australia y Nueva Zelanda (Tilray Australia y New Zealand Pty. Ltd.).

Tilray cuenta con una trayectoria demostrada como pionera mundial en el sector del cannabis medicinal:

en 2017, fue una de las primeras empresas en obtener la autorización federal para cultivar, procesar y distribuir cannabis medicinal en Canadá.

En diciembre de 2016, se convirtió en el primer productor autorizado de cannabis medicinal en Norteamérica en obtener la certificación de buenas prácticas de fabricación de conformidad con las normas al respecto de la Agencia Europea de Medicamentos. El certificado de buenas prácticas de fabricación es la norma más estricta que deben cumplir los fabricantes de productos medicinales en sus procesos de producción. En los países donde se está empezando a producir cannabis medicinal, este certificado proporciona a los organismos reguladores y a los profesionales de la salud la seguridad de que los productos de Tilray son una opción segura e inteligente.

En 2016 y 2017, Tilray entabló asociaciones de investigación clínica con hospitales y universidades líderes en todo el mundo para estudiar la seguridad y la eficacia del cannabis medicinal para una amplia diversidad de trastornos, como el estrés postraumático (TEPT), la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la epilepsia infantil y las náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia.

El año pasado, Tilray fue la primera empresa que exportó legalmente productos de cannabis medicinal de Norteamérica a la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda y Sudamérica. Los productos de Tilray están actualmente disponibles en seis países de cuatro continentes.

Para finales de 2017, Tilray prevé exportar productos de cannabis medicinal a cinco países más. La empresa también espera anunciar la obtención de autorizaciones de otros países, además de asociaciones de investigación en Portugal, Alemania y otros países del mundo.

Cronología de Tilray Portugal

Directivos de Tilray visitaron Portugal por primera vez en 2015. Después de realizar un exhaustivo proceso de diligencia debida, consultar con las partes interesadas y efectuar una búsqueda de instalaciones en todo el país, Tilray firmó un memorando de acuerdo con el Gobierno de Portugal en octubre de 2016. En marzo de 2017 se constituyó Tilray Portugal Unipessoal Lda. La empresa compró la propiedad de Cantanhede en julio de 2017.

Sobre Tilray

Tilray es una empresa pionera global en la investigación y producción de cannabis medicinal y cannabinoides. Actualmente da servicio a decenas de miles de pacientes, médicos, farmacias, gobiernos, hospitales e investigadores en seis países de cuatro continentes, a través de sus entidades filiales en Australia y Nueva Zelanda (Tilray Australia y New Zealand Pty. Ltd.), Canadá (Tilray Canada Ltd.), Alemania (Tilray Deutschland GmbH) y Portugal (Tilray Portugal Unipessoal Lda).

