Facua carga contra Ryanair y pide modificar la norma aérea ante prácticas como el cobro de la maleta de mano

Facua ha señalado que medidas como la anunciada por Ryanair de elevar el cobro por el equipaje de mano hacen que las aerolíneas continúen cobrando a los clientes por un número de servicios cada vez mayor, en detrimento de las prestaciones incluidas en el billete.

Por esta razón, Facua ha pedido este jueves una modificación en la reforma de la normativa del sector aéreo ante el creciente cobro de prestaciones "que deberían estar incluidas en el precio del billete". La asociación se refiere a la tarifa que Ryanair implementará a partir del 1 de diciembre por la que exigirá el pago de una cantidad adicional a los pasajeros que viajen con una maleta de mano.

La compañía irlandesa destacó que solo los que paguen embarque prioritario podrán viajar con una maleta y un bolso o mochila, lo que implica un coste adicional de 5 euros por billete, o 6 euros si se adquiere con posterioridad. "Con medidas como ésta", advierte Facua, "continúan aumentando los supuestos servicios por los que se cobra al usuario".

Facua subraya que las aerolíneas están devaluando las prestaciones por la compra de pasajes "para vender como extras cuestiones tan básicas como poder sentarse al lado del acompañante, realizar el embarque con varios días de antelación, viajar con maletas o llevar un equipaje de mano de tamaño razonable a bordo".

"El anuncio de Ryanair es especialmente perjudicial para los pasajeros que lleven artículos de valor, como ordenadores portátiles, buena parte de los cuales no caben en un bolso, y que habitualmente se llevan en cabina y no en bodega para que no se extravíen o estropeen", declara el portavoz de Facua, Rubén Sánchez.

"Este tipo de prácticas aplicadas por parte de las aerolíneas como la anunciada por Ryanair hacen necesaria una nueva reforma de la normativa europea del sector aéreo para regular cuestiones como ésta y proteger los derechos de los pasajeros", añade Sánchez.

