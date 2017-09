330 43

Time Out Group plc ("Time Out", la "empresa" o el "grupo") anuncia la adquisición del socio de licencia de Time Out en España

6/09/2017 - 15:20

Time Out Group plc (AIM: TMO), la empresa mundial de medios y ocio en los mercados de restauración y cultural, se complace en anunciar la adquisición de 80 MÉS 4 PUBLICACIONS, S.L. (“la adquisición”), el socio de licencia español del grupo que en la actualidad opera Time Out en tres ciudades en España.

La marca Time Out se lanzó en España en 2008 para inspirar y permitir a las personas que disfrutaran al máximo de Barcelona y desde entonces, no ha parado de crecer; a este lanzamiento le siguieron Time Out Madrid en 2014 y Time Out Girona en 2016. En cada ciudad, Time Out Spain ha consolidado canales online, móviles y sociales líderes, un programa de eventos en directo y, en Barcelona, una revista gratuita especializada en el sector.

El negocio, adquirido mediante efectivo y acciones diferidas, ofrece al Grupo mayores oportunidades de crecimiento y monetización en el comercio electrónico, publicidad y perfiles "premium".

En agosto de 2017, Time Out Group también incorporó, sin coste, a su red mundial de empresas propias y operadas, a Time Out Singapur y Time Out Seúl, elevando a 76 el número de ciudades en 20 países. Incluyendo a sus socios de licencia, Time Out cuenta con una presencia mundial en 108 ciudades de 39 países.

Julio Bruno, CEO de Time Out Group plc, ha declarado:

“En los últimos meses, hemos expandido la presencia de Time Out Group en todo el mundo, gracias a nuestra estrategia para aumentar nuestra red de empresas propias y operadas. En la actualidad contamos con una sólida presencia en APAC y la adquisición de Time Out España consolidará aún más nuestra ya significativa presencia en Europa.

“Time Out es extraordinariamente popular tanto entre los locales como entre los visitantes de Barcelona, Madrid y Girona. Son ciudades dinámicas y emocionantes y destinos turísticos esenciales; por eso, son excelentes incorporaciones a nuestra red de empresas propias y operadas, a medida que seguimos convirtiendo a Time Out en un negocio transaccional digital mundial. Estoy encantado de dar la bienvenida a estos equipos llenos de talento y éxito a Time Out Group y seguir inspirando a las personas para que aprovechen al máximo estas maravillosas ciudades”.

Eduard Voltas, director general para España de Time Out Digital:

“Estamos muy emocionados de incorporarnos a la ´nave nodriza de Time Out´ y de abrir un nuevo capítulo para Time Out España como parte de la red de empresas propias y operadas del Grupo. El equipo de Time Out España cuenta con un enorme talento y está totalmente entregado a inspirar a las personas a conocer lo mejor que pueden ofrecer estas preciosas ciudades. Estamos deseando trabajar con nuestros nuevos compañeros en todo el mundo para crear un contenido exclusivo, compartir nuestra experiencia local, hacer crecer esta emblemática marca y crear campañas publicitarias a escala internacional, algo en lo que hemos tenido mucho éxito como socios de licencia y en lo que nos seguiremos centrando como parte de Time Out Group.”

Acerca de Time Out Group plc

Time Out Group es la empresa líder mundial de medios y ocio con una red de distribución de contenidos que incluye presencia digital, móvil, en aplicaciones, medios sociales e impresos y física, mediante eventos en directo y el Time Out Market. Con estas plataformas y su marca mundial perfectamente consolidada, Time Out busca inspirar y ayudar a las personas a que saquen lo mejor de la ciudad, mediante contenido especializado sobre restauración, bebidas, música, teatros, arte, estilo, viajes y ocio. Time Out, cotizada en AIM y con sede en Reino Unido, está presente en 108 ciudades y 39 países y cuenta con una audiencia mundial de unos 156 millones de personas.

