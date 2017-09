Marriott busca profesionales en España y Portugal para trabajar en Reino Unido

Cuenta con 54 vacantes en cocina, sala, recepción, limpieza, eventos...

Imagen de Dreamstime

Marriot busca en España y Portugal profesionales para 54 vacantes en las áreas de cocina, sala, recepción, eventos, ocio, decoración, mantenimiento y limpieza en sus hoteles ubicados en el 'countryside' de Reino Unido, informó la compañía en un comunicado.

Turijobs, la compañía especializada en desarrollo de talento en el sector turístico y hotelero, será la encargada de llevar a cabo la campaña de reclutamiento. Las jornadas de entrevistas tendrán lugar el 17 y 18 de octubre en el 'Lisbon Marriott Hotel' de Lisboa (Portugal) y contará con más de 300 candidatos preseleccionados. Los profesionales interesados deberán apuntarse previamente a las ofertas de empleo del portal.

Los seleccionados se beneficiarán de programas de capacitación y desarrollo a nivel mundial, así como ventajas y descuentos en las propiedades que Marriott dispone alrededor del mundo.

Para la selección de los candidatos, la compañía valorará aquellos perfiles que muestren una actitud positiva, que tengan ganas de formar parte de un proyecto profesional estable y que estén abiertos a vivir una nueva experiencia en el interior de Reino Unido.

Incorporación este año

Los perfiles seleccionados se incorporarán antes de finalizar el año y cubrirán las vacantes de cuatro hoteles con los que cuenta el grupo: 'Forest of Arden Marriott Hotel & Country Club', 'Hanbury Manor Marriott Hotel & Country Club',' The Petersborough Marriott Hotel' y 'The Waltham Abbey Marriott Hotel'.

Con el objetivo de seguir formando un equipo de trabajo diverso e inclusivo, Marriott apuesta de nuevo por la selección de talentos en España y Portugal, repitiendo la experiencia de 2015 en la que también colaboró con Turijobs.

