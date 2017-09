Las empresas podrán leer el correo de sus empleados siempre que sean advertidos

Está claro, con tantas tecnologías, estamos perdiendo nuestra intimidad. Ya que nos pueden escuchar las llamadas, leer nuestros correos, etc y no lo digo solo por esta noticia, que ha sido en su trabajo. Cualquier ciudadano puede ser controlado, escuchado, etc ya sea por el móvil, correo, redes sociales, etc.



En conclusión, nuestra vida privada cada vez está mas controlada ya sea por la empresa, gobiernos, etc, etc , o sea, que el derecho a la intimidad ha desaparecido, lo mismo que pasa con los pagos con tarjetas de bancos, ya contralan en que nos gastamos nuestro dinero. Por ese motivo, yo pago siempre en efectivo y hablar si puede ser en persona o si no una carta si es algo muy personal, si es algo muy intimo, os parecerá una tontería, pero no es ninguna tontería, nos tienen controlados por todas partes.



Os doy un consejo, cuando menos utilices tarjetas de pagos, redes sociales, correos, mas libres seréis y menos controlados estaréis y lo mejor, menos podrán controlar los bancos, multinacionales tipo facebook, twiter, etc y por supuestos los gobiernos, que quieren saber cualquier cosa de los ciudadanos, para tenerlos mas controlados.