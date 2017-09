330 43

Starr Companies nombra directora del negocio accidentes y salud a Laura Owen

4/09/2017 - 12:20

- Business Wire

Starr Companies ha anunciado el nombramiento de Laura Owen como directora del negocio de accidentes y salud. Laura tiene su sede en nuestra oficina de Londres (Reino Unido) y es responsable de todo el negocio del mercado de Londres y del crecimiento y expansión adicional en el mercado europeo, donde se han establecido oficinas locales.

“Laura arpota una amplia experiencia en el mercado de accidentes y salud, ya que ha trabajado para dos conocidos consorcios de de Lloyd”, comenta Colin Buchanan, director del grupo de siniestros internacionales. “Su experiencia nos beneficiará para desarrollar nuevos canales y alianzas, especialmente en Europa, donde esperamos crecer”, añade Colin.

Acerca de Starr Companies

Starr Companies (Starr) es el nombre comercial en todo el mundo de las empresas operadoras de asistencia en viajes y seguros, y filiales, de Starr International Company, Inc. y para el negocio de inversión de C.V. Starr & Co., Inc. y sus filiales. Starr es una organización líder en seguros e inversiones, con presencia en cinco continentes. A través de sus empresas operadoras de seguros, Starr ofrece productos de seguros de salud y accidentes, siniestros y bienes inmuebles, así como una gama de coberturas especiales para seguros de aviación, marinos, energía y exceso de siniestralidad. Las filiales de la empresa de seguros cuentan todas con la calificación de A.M. Best «A» (excelente): Starr Indemnity & Liability Company, Starr Surplus Lines Insurance Company, Starr Syndicate Limited at Lloyd´s of London, Starr International Insurance (Asia) Ltd. y Starr Insurance & Reinsurance Limited.

Más información en www.starrcompanies.com

Â

Â

"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".

PUBLICIDAD