Google y Facebook declaran solo el 6% de los 1.200 millones que ingresan en España

Que vergüenza y aquí nosotros con miserias humanas: lo que importa es la independencia de Cataluña, el vecino se ha marchado de vacaciones y yo no, ¿no te has comprado un piso? ¿no has cambiado de coche? ¿no va bien tu negocio?



Tenemos lo que nos merecemos, por miserables y envidiosos