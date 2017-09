El récord de cotizaciones de agosto alivia tensión al pago de pensiones

Pp es un pésimo gestor. Ha casi vaciado la hucha para nada. Me da igual que la abriera Aznar y que dijeran que era para que se la gastaran cuando decidiesen, era dinero aportado por los ciudadanos y la han casi vaciado sin tomar medidas. Tan sin medidas que además de gastarla ahora tocar pedir préstamos para que no se vacíe del todo. Me mondo con esta gente. Me los veo emitiendo Deuda o algún instrumento rebuscado para no llamarlo Deuda pero que igualmente cueste intereses aunque ahora sean baratos y que no lo serán dentro de no tanto, con tal de no agotar la hucha y que no se asusten sus votantes. De risa jaja. No A RAJOY. Y la gente a lo suyo... unos defendiendo al pp y otros encima hablando de si 0.25 jaja. En fin, consolaros con los ingresos de agosto. Mucho van a tener que subir los sueldos majetes para que saneen el sistema que han destrozado EL PP, NO ZP.