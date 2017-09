El Estado apenas recupera una décima parte de las ayudas a la banca

Este es lema de la próxima campaña de Mariano '' El Plasmao '' Rajoy : señores y señoras ( muy poco original por cierto ) si ustedes son pensionistas o viudos / viudas prepárense para lo peor si yo no soy presidente ya que las siete plagas bíblicas caerán sobre este país. Ya sé que ustedes no me pueden aguantar pero no les queda otra alternativa.