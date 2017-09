Fomento sopesa impedir a empresas como Uber vender licencias durante un máximo de cinco años

A los estibadores les dieron caña por todos lados, no pueden haber monopolios, pero en el tema del taxi nadie le mete mano, precios desorbitados, servicios anticuados, y la libre competencia no la quieren, porque vender licencias que adquirieron por un trámite administrativo a precio ridículo, es un gran negocio para la venta a posterior, aparte de que el taxi es un monopolio muy caro.



Y es que modernizar cuando se vive del pelotazo de las licencias, no interesa a unos pocos, que son los que medran en un país de escasa libertar comercial y jurídica.