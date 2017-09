Un tribunal alemán rechaza que Volkswagen tenga que compensar a los clientes por el caso del software

Un tribunal de la ciudad alemana de Braunschweig ha rechazado la demanda de una compensación económica por parte de los propietarios de vehículos diésel de Volkswagen, en relación con el caso del software que alteraba las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) de algunos vehículos.

Dicho tribunal indicó que los vehículos de Volkswagen en Alemania no perdieron su certificación para circular por las carreteras después de que se descubriera la instalación del software ilegal, por lo que los clientes no han sufrido ninguna desventaja lo que hace que no merezcan ninguna compensación.

La demanda fue presentada por el grupo de defensa de los consumidores myRight y por el despacho de abogados estadounidense Hausfeld, a raíz de que el grupo Volkswagen admitiera, en septiembre de 2015, haber instalado un software ilegal en algunos de sus modelos.

La corporación alemana tuvo que ofrecer compensaciones económicas de miles de millones de dólares a los clientes de Estados Unidos, aunque no hizo lo mismo con los cerca de 8,5 millones de vehículos afectados en Europa, donde la legislación es diferente.

Así, la organización de defensa del consumidor myRight acusó a la compañía que preside Matthias Müller de vulnerar la legislación de la Unión Europea por vender automóviles que incorporaban un software ilegal.

Ante esta acusación, la empresa automovilística señaló que el software en cuestión que alteraba las emisiones no violaba la normativa comunitaria. En la actualidad, la compañía está en proceso de actualización de dicho software y asegura que las modificaciones mantienen las prestaciones de los vehículos.

