NTT Com lanza centro de datos Rin-Ruhr 1 en Alemania

31/08/2017 - 14:00

NTT Communications Corporation (NTT Com), la división de comunicaciones internacionales y soluciones TIC de NTT (TOKYO: 9432) Group, ha anunciado el lanzamiento de un nuevo centro de datos en Bonn (Alemania).

NTT Com ha decidido invertir en el nuevo centro de datos mediante su filial, e-shelter, una empresa de NTT Com  y un operador de centros de datos y proveedor de servicios líder en Europa.

El centro de dos plantas Rin-Ruhr 1 ofrece 2.700 metros cuadrados de espacio para servidores, el equivalente a 1.100 bastidores disponibles.

El centro Rin-Ruhr 1 ofrece servicios de centro de datos basados en más de 300 normas unificadas mundialmente que las instalaciones Nexcenter™ de NTT Com han implantado para equipos y operaciones. La instalación ha adoptado los más rigurosos estándares del sector para garantizar la elevada disponibilidad y la reducción de los costes energéticos. El suministro eléctrico de emergencia está garantizado con dos sistemas independientes.

En Europa, NTT Com ofrece servicios de centros de datos en Austria, Francia, Alemania, España, Suiza y Reino Unido (véase el Apéndice 1). NTT Com amplía su negocio de centro de datos a la región del Rin-Ruhr, uno de los mercados de centro de datos más esperados en Alemania que prestará servicio, principalmente, a los clientes del sector público.

“Ofrecemos la infraestructura que necesita Alemania para el futuro", afirma Rupprecht Rittweger, CEO y fundador de e-shelter. “A primera vista, se puede ver un edificio que realiza su propósito como centro de datos. Pero el diseño conceptual de nuestros centros de datos va mucho más allá. Los centros de datos serán más importantes, incluso, en el futuro, ya que son un pilar para la soberanía digital en nuestro país".

Acerca de NTT Communications Corporation

NTT Communications ofrece servicios de consultoría, arquitectura, seguridad y en la nube para optimizar los entornos de tecnología de la comunicación y la información (TIC) de las empresas. Estas ofertas están respaldadas por la infraestructura a nivel mundial de la compañía, incluidos la red de IP global de nivel 1 líder, la red VPN Arcstar Universal One™ que llega a 196 países/regiones y más de 140 centros de datos seguros a nivel mundial. Las soluciones de NTT Com aprovechan los recursos globales de las compañías de NTT Group, incluidas Dimension Data, NTT DOCOMO y NTT DATA.

Acerca de e-shelter

e-shelter es el líder de mercado en Alemania y uno de los principales operadores de centros de datos de Europa, que ofrece entornos muy seguros para el alojamiento y la conectividad de sistemas TI y de red. Con presencia en los principales mercados urbanos de la región DACH, e-shelter optimiza una capacidad energética de 300 MW.  Como parte del NTT Communications Group, e-shelter ofrece acceso a una red mundial de más de 140 centros de datos distribuidos en Europa, Estados Unidos y Asia. Entre los clientes de e-shelter se encuentran compañías de servicios financieros, operadores de telecomunicaciones y proveedores de servicios TI, así como proveedores de servicios en la nube.

Además de e-shelter, las empresas Arcadin, Dimension Data, itelligence, NTT Communications, NTT DATA y NTT Security forman parte de NTT Group en Alemania. En esta región, NTT Group cuenta con unos 5.300 empleados e ingresos brutos de más de 1.200 millones de euros.

