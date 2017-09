General Electric ultima un "agresivo" ajuste de plantilla

El Gobierno de EEUU con su política monetaria, impuestos elevados, burocracia por doquier y cada vez más leyes se ha ido cargando poco a poco a las empresas estadounidenses, hace no muchas décadas GE era un conglomerado que fabricaba desde bombillas a lavadoras hoy cada vez produce menos y claramente está en proceso de desmantelamiento como ya ha sucedido con otras empresas similares.



Mientras Trump no enfrente al Frankenstein gubernamental que se ha ido creando durante décadas me temo que EEUU no será grande otra vez.