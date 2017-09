El laudo de El Prat ordena el refuerzo del número de vigilantes y una subida salarial de 200 euros

El problema de la seguridad y otros sectores es que los sueldos han bajado antes gracias a la renegociación y las ofertas suicidas de empresas ofertando a la baja.



Luego quieren ganar lo mismo y recurren a bajar salarios y claro eso no puede funcionar siempre.



Todavía recuerdo que hay algún empresario fugado y que no paga a sus trabajadores pero nos permitimos criticar a quién le obligan a aceptar un laudo injusto con el que no recupera ni la mitad de lo que antes ya había perdido.



Que se va a hacer así hay quién cobra la Renta de Garantía de Ingresos y no quiere ir a currar ni de camarero ni de seguridad ni en una obra ni cogiendo un tomate.



Nos parece mejor los 800 euros sin currar que otros doblaran el lomo por cuatro duros y encima les criticamos.