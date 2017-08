BBVA inicia negociaciones con Scotiabank para la venta de su filial en Chile

BBVA ha iniciado el proceso de venta de su filial en Chile a The Bank of Nova Scotia (Scotiabank), que ha mostrado, de manera no vinculante, su interés en adquirir hasta el 100% del capital social de BBVA Chile, según ha confirmado este jueves la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). México llama a capítulo a BBVA por el aumento de quejas de sus clientes.

"En relación con las noticias aparecidas en el día de hoy en algunos medios de comunicación chilenos, BBVA confirma que Scotiabank ha indicado, de manera no vinculante, su interés en adquirir hasta el 100% del capital social de BBVA Chile", ha señalado el banco presidido por Francisco González.

En concreto, Scotiabank ha solicitado revisar documentación e información no pública de BBVA Chile y entrevistarse con los gestores de esta entidad para poder analizar la operación, lo que ha sido autorizado por el Directorio de BBVA Chile, tras la firma de un acuerdo de confidencialidad.

No obstante, según ha señalado el banco, en este momento no se puede determinar si las negociaciones con Scotiabank concluirán con un acuerdo, ni los términos o condiciones de este, si se alcanzara.

Cinco potenciales interesados

BBVA Chile, entidad en la que BBVA posee el 68,19% del capital, dispone de una capitalización de unos 1.184 millones de euros, aunque según apunta el diario andino La Tercera, que indica que hay cinco potenciales compradores interesados, la transacción sería "muy superior" al valor de mercado de la filial.

Según consta en el informe financiero de BBVA correspondiente al primer semestre, el valor neto contable en libros de la filial asciende a 796 millones de euros, con activos por importe de 18.425 millones de euros. El resultado obtenido por la filial en los primeros seis meses de 2017 fue de 74 millones de euros.

Como asesor en la operación, BBVA habría contratado a Citibank, mientras que el banco canadiense habría hecho lo propio con Lazard. Las acciones de BBVA Chile cerraron la sesión de este martes con una revalorización del 2,38%, mientras que BBVA se revalorizaba en torno a un 1,5% sobre las 11.00 horas del miércoles.

De concretarse la venta de BBVA Chile la entidad vasca no abandonaría Chile, puesto que cuenta con Forum Servicios Financieros, sociedad líder en financiación automotriz en el país. Esta filial, propiedad al 100% de BBVA, cuenta con un valor en libros de 191 millones de euros y activos que ascienden a 2.008 millones de euros.

