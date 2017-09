La plantilla de Aena deja en el aire la huelga a la espera de Hacienda

Aplaza una semana la convocatoria y da tiempo a Fomento para negociar

El conflicto laboral de Aena entra en un compás de espera. Los sindicatos USO, UGT y CCOO decidieron ayer aplazar una semana la convocatoria de huelga en la red de aeropuertos ante "la actitud comprensiva" del Ministerio de Fomento a sus "reivindicaciones" y su "voluntad de llegar a un acuerdo" cuanto antes, explican fuentes sindicales.

"El secretario de Estado, Julio Gómez Pomar, ha asumido y apoyado nuestras peticiones. Es justo que esperemos", aseguró a este diario Raúl Gómez, de UGT. Así, los trabajadores han dado al departamento que dirige Íñigo de la Serna el tiempo que les solicitó en la reunión del martes para poder negociar con Hacienda y Empleo las mejoras salariales y de plantilla y la prórroga del convenio colectivo solicitadas.

Y es que, la última palabra para que Aena pueda aumentar su personal por encima de la tasa de reposición y para que pueda dar un bonus a sus trabajadores (las alzas salariales está limitadas al 1 por ciento en el sector público) la tiene el departamento que dirige Cristóbal Montoro, ya que esas cuestiones están vinculadas a la ley de Presupuestos Generales del Estado.

Los trabajadores se han comprometido a mantener la paz social al menos una semana más a la espera de que Fomento presente "propuestas concretas" en la reunión del próximo jueves 9 de septiembre. La suspensión de la huelga (el preaviso sigue vigente) supone que en los dos primeros días previstos para las movilizaciones, el 15 y 17 de septiembre, no habrá paros en el caso de que finalmente se convoque la semana que viene. Así, los sindicatos prevén retomar el calendario de protestas tras el próximo encuentro si no hay "avances" y Hacienda no se ha pronunciado sobre las mejoras. "Esperamos que con lo que ponga sobre la mesa se pueda llegar a un acuerdo y no se tenga que presentar la convocatoria formal de 25 días de huelga. A partir de ahí tomaremos una decisión. Estábamos hartos de que se arrojaran la pelota desde un ministerio a otro", apuntó Gómez en declaraciones a Europa Press.

Por su parte, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, "valoró muy positivamente" la decisión de los trabajadores de no convocar oficialmente los paros y apoyó "la buena labor de Aena en el conflicto" y la decisión por parte de las empresas de "establecer un marco de negociación" que permita resolver el conflicto sin otra oleada de huelgas. Asimismo, se mostró sensible con las reivindicaciones de los trabajadores, aunque necesiten del respaldo de Hacienda para poder llevarlos cabo.

Las peticiones

La plantilla del grupo Aena reclama una paga extra línea ligada a beneficios para premiar que la productividad ha subido un 19 por ciento, y que eleve la plantilla de Aena y Enaire en unas 700 personas. En este punto, Gómez-Pomar señaló que Fomento también está interesado en incrementar el número de empleados de ambas firmas estatales "por encima de la tasa de reposición". El secretario de Estado no ha querido concretar el incremento, pero asegura que "va en línea con las necesidad de las empresas por el crecimiento de la actividad que están registrando".

Antes de la reunión del jueves 9 de septiembre, a la que se supone que asistirán más miembros del Gobierno, los representantes sindicales y las empresas negociarán los problemas organizativos que señalan los trabajadores, que están relacionados con la conciliación familiar.

